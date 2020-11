Telemundo Boston transmitirá ‘El Cascanueces’ del ballet de Boston

Por primera vez, Boston Ballet llevará ¨El Cascanueces¨ de Mikko Nissinen a los hogares de Nueva Inglaterra a través de una asociación de transmisión con Telemundo Boston.

El amado ballet navideño se transmitirá como un extracto especial de una hora extraído de la producción de 2019, con la narración destacada de Hoda Kotb (TODAY) y Colton Bradford (The Hub Today de NBC10 Boston) como Drosselmeier. La transmisión también presenta a talentos locales, incluidos JC Monahan de NBC10 Boston y Grace Gómez y Miguel García de Telemundo. & Nbsp;

¨El Cascanueces¨ saldrá al aire en NBC10 Boston el sábado 28 de noviembre a las 7 pm, con transmisiones repetidas y oportunidades de visualización a demanda en NBC10 Boston, NECN, y la estación en español Telemundo Boston. También estará disponible sin cargo en & nbsp; bostonballet.org & nbsp; por tiempo limitado.

¨El Cascanueces¨ es una tradición navideña apreciada en Nueva Inglaterra, y estoy encantado de que podamos continuar con la tradición este año", dijo el director artístico Mikko Nissinen. "Estoy encantado de que más público que nunca pueda experimentar la magia de ¨El Cascanueces¨, así como el talento de nuestros artistas".

¨El Cascanueces¨ de Nissinen, creado para el Boston Ballet en 2012, es una de las construcciones más grandes que ha realizado la compañía, y atrae a artesanos de todo Estados Unidos.

El aclamado y galardonado diseñador escénico y de vestuario Robert Perdziola ilustró más de 40 bocetos que se transformaron en los escenarios más grandes de la producción que van desde colores tranquilos y sutiles en la escena de la fiesta del Acto I hasta colores vibrantes en el Acto II & nbsp; Cascanueces & nbsp; Reino. La producción también incorporó más de 350 trajes bellamente intrincados, diseñados por Perdziola. El diseño de iluminación es del renombrado diseñador finlandés Mikki Kunttu.

La Boston Ballet Orchestra, la segunda organización musical más grande de Nueva Inglaterra, dirigida por la directora musical del Boston Ballet, Mischa Santora, interpreta la reconocida partitura de Tchaikovsky.

La producción está patrocinada por Primark, con apoyo adicional proporcionado por Hood Eggnog y PNC Bank.

¨El Cascanueces¨ de Nissinen se basa en el libreto de Alexandre Dumas père titulado The Tale of the Nutcracker , adaptado de la historia de ETA Hoffmann & nbsp; ¨El Cascanueces y el Rey Ratón¨. La historia sigue el maravilloso viaje de la joven Clara, que recibe un cascanueces como regalo en la fiesta de Nochebuena de su familia. Más tarde esa noche, su cascanueces se revela mágicamente como un apuesto príncipe, que la conduce a través de un bosque encantado hasta el Reino del Príncipe.

Dónde se transmitirá:

Sábado 28 de noviembre a las 7 p.m. en NBC10 Boston

Domingo 29 de noviembre a las 7 p.m. en NECN

Sábado 5 de diciembre a las 11 a.m.en Telemundo

Viernes 25 de diciembre a las 5 p.m. en Telemundo

Viernes 25 de diciembre a las 7 p.m. en NBC10 Boston

Para mayor información por favor visite bostonballet.org.