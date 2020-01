Telemundo Boston transmitirá el debate de candidatos a senador de Massachusetts

Telemundo Boston, NBC10 Boston y NECN en asociación con El Hanover Theatre and Conservatory for the Performing Arts en Worcester, MA, organizarán el tercer debate democrático del Senado de los Estados Unidos con el senador Ed Markey y el retador, el representante de los Estados Unidos Joe Kennedy el lunes 11 de mayo de 2020 de 7:00 p.m. a 8:00 p.m.

Telemundo Boston, NBC10 Boston y NECN transmitirán el debate principal EN VIVO, lo transmitirán en NBC10Boston.com, TelemundoBoston.com y NECN.com, y ofrecerán traducción al español en tiempo real en Telemundo Boston mientras estos rivales políticos compiten por el escaño en el Senado.

"Nuestro alcance en toda Nueva Inglaterra beneficia a los votantes", dijo Ben Dobson, vicepresidente de noticias de NBC10 Boston, Telemundo Boston y NECN. “Con nuestras 3 estaciones, el 92% de la comunidad puede mirar desde un televisor, teléfono móvil o tableta. Hay un gran interés en el resultado de esta carrera en particular y estamos bien posicionados para cumplir", agregó.

Este debate será el tercero de los cuatro debates primarios programados entre Kennedy y Markey en 2020. Se espera que los políticos respondan preguntas sobre energía renovable, empleos, y abordarán temas importantes para los ciudadanos que residen en Worcester, el estado y más allá. .

El debate se llevará a cabo en el Hanover Theatre and Conservatory for the Performing Arts, ubicado en 2 Southbridge St, Worcester, MA.

"Estamos agradecidos por cualquier oportunidad de ser un lugar de reunión pública para debates importantes", dijo Troy Siebels, presidente y director ejecutivo de El Hanover Theatre and Conservatory for the Performing Arts. "Estamos particularmente orgullosos de asociarnos con NBC10 Boston, Telemundo Boston y NECN para organizar este importante debate".