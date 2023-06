Telemundo Nueva Inglaterra, NBC10 Boston, y NBC Sports Boston se llevan 18 Emmys

Telemundo Nueva Inglaterra, NBC10 Boston, y NBC Sports Boston anunciaron hoy que en conjunto son los orgullosos ganadores de 18 premios Emmy regionales, presentados el pasado fin de semana por NATAS New England, una división de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión.

NBC10 Boston se enorgullece de recibir dos premios Emmy por su trabajo en DIVERSIDAD, EQUIDAD E INCLUSIÓN.

“Trabajamos de cerca con nuestras comunidades, escuchando lo que es importante para ellas e informando sobre las historias que impactan sus vidas”, dice Chris Wayland, presidente y gerente general de las estaciones de Boston de NBC y Telemundo. “Ser reconocidos por nuestro trabajo de DEI simplemente nos impulsará a continuar cubriendo estas importantes historias y dando voz a todos”.

Durante la 46ª entrega anual de los premios Emmy de Boston/Nueva Inglaterra celebrada en el Boston Marriott Copley, los INVESTIGADORES de NBC10 Boston fueron reconocidos varias veces. Su diligencia y capacidad para excavar en busca de la verdad y exigir respuestas han dado lugar a un historial de cambios verdaderos en el Estado Libre Asociado.

Telemundo Nueva Inglaterra tuvo una gran noche al ganar cinco premios Emmy, incluido uno para la unidad de consumidores RESPONDE, que responde a todas las llamadas y correos electrónicos de los televidentes para ayudar con los problemas de los consumidores. El equipo de Telemundo ofrece continuamente contenido que resuena en las comunidades de habla hispana.

Cuando se trata de deportes en vivo, nadie lo hace mejor que NBC Sports Boston, hogar de los Boston Celtics. El mejor equipo deportivo de la industria ganó un EMMY en COBERTURA DE EVENTOS DEPORTIVOS EN VIVO por la cobertura del juego de los Celtics.

Y ese es sólo el comienzo.

LISTA COMPLETA DE LOS GANADORES:

INFORMATIVO/INSTRUCTIVO: Telemundo Nueva Inglaterra

Responde El Especial: Betsy Badell- Host, Laura Cardona - Executive Producer, Alejandra Zimmermann -Producer, Grace Gómez – Host, Jarryd Guinard – Director, Azalea Roesler - Anchor/Reporter, Miryam Masihy – Journalist, ,Zugey Lamela - Reporter

PREOCUPACIONES SOCIALES-CONTENIDO DE FORMATO LARGA: Telemundo Nueva Inglaterra

Fooro de candidatos a la alcaldía de Rhode Island Mayoral: Laura Cardona - Productora Ejecutiva, Carmen Martínez - Reportera, Diego Restrepo - Productor, Grace Gómez- Anfitriona, Jarryd Guinard - Director - Miguel García - Productor

REPORTERO-NOTICIAS DIARIAS: Telemundo Nueva Inglaterra

Paulo Alvarado – Reportero

PROGRAMA-HOST/MODERADOR/CORRESPONSAL: Telemundo Nueva Inglaterra

Carmen Martinez - Host/Corresponsal

ENTREVISTA/DISCUSIÓN: Telemundo Nueva Inglaterra

Enfoque Nueva Inglaterra: Sammy Montalvo – Productor, José A. Rivera Adrovet, presentador

CONTENIDO DEL FORMATO CORTO DEL FOTÓGRAFO: NBC10 Boston

DIVERSIDAD/EQUIDAD/INCLUSIÓN: NBC10 Boston

Historia: Un asiento en la mesa Latoyia Edwards, presentadora, Mimi Segel, productora, Erica Jorgensen, productora ejecutiva, Matt Amaral, director

DIVERSIDAD/EQUIDAD/INCLUSIÓN: NBC10 Boston

Destacando la injusticia social y promoviendo el cambio Los investigadores de NBC10: Ryan Kath, reportero de investigación, James O'Halloran, fotógrafo

COBERTURA EN EQUIPO NBC10 Boston

Cobertura de First Alert Blizzard: Matt Noyes, meteorólogo jefe, Pamela Gardner, meteoróloga, Tania Leal, meteoróloga, Eli Rosenberg, reportera, Kirsten Glavin, reportera, Alysha Palumbo, reportera, Sean Colahan, camarógrafo, Raul Martinez, presentador, Erika Lancaster, ejecutiva Productor, Lou DiGiusto - Director, Alyssa Jewell - Productor, Spencer Kosior - Productor de contenido

INVESTIGATIVO: NBC10 Boston

Para atrapar a un contratista: Ryan Kath, reportero de investigación, James O'Halloran, camarógrafo, Lauren Kleciak, editora, Shira Stoll, camarógrafa/editora, Aaron Strader, camarógrafo.

REPORTERO-INVESTIGATIVO:NBC10 Boston

Ryan Kath- Reportero de investigación

NOTICIAS DE CRIMEN/JUSTICIA: NBC10 Boston

Lady of the Dunes: Kathy Curran, reportera de investigación, James O'Halloran, camarógrafo, Erica Jorgensen, productora ejecutiva. Mike Gearin - camarógrafo de drones

POLITICA/GOBIERNO: NBC10 Boston

Off Track: Erica Jorgensen, productora ejecutiva, Brittney Figueira, productora, Cory Smith, presentador, Jeff Saperstone, reportero, Lauren Kleciak, editor, Ryan Kath, reportero de investigación, James O'Halloran, videógrafo, Jason Solowski, productor

NOTICIAS DE POLITICA/GOBIERNO: NBC10 Boston

Small Town Secrets: Ryan Kath: reportero de investigación, James O'Halloran: camarógrafo, Shira Stoll: camarógrafo/editor, Jason Solowski: productor, Aaron Strader: camarógrafo, Mike Gearin: camarógrafo de drones

EVENTO/JUEGO DEPORTIVO EN VIVO: NBC Sports Boston

Boston Celtics Basketball: Paul Lucey - Productor ejecutivo, Jeff Grice - Editor sénior, Jim Edmonds -Director, Mike Gorman -Talento, Brian Scalabrine -Analista. Abigail Chin - Reportera, Barry Alley - Fotógrafo jefe

ARTES GRÁFICAS-COMPOSICIÓN: NBC Sports Boston

ANIMACIONES INTERSTICIALES DE JUGADORES EN TRANSMISIONES DE LOS CELTICS: Charis Dalessio, directora de arte, Christine Vell, diseñadora de movimiento, Jason Brown, editor, Adam Snow, diseñador gráfico, Ava Huggins, diseñadora de movimiento, TJ Powers, director creativo

EDITOR DE CONTENIDO DE FORMATO LARGO: NBC 10 Boston

Boston Ballet Citydance: JR Black, Editor

Belles of the Brawl: Barry Littlefield- Fotógrafo / editor

NOTICIAS DE INTERÉS HUMANO: NBC10 Boston

THE ONE LAST WAVE PROJECT: Hannah Donnelly - Productora/Corresponsal, Barry Littlefield - Fotógrafo/Editor