Telemundo Nueva Inglaterra: nuestra misión e historia

¿QUIÉNES SOMOS?

Telemundo Nueva Inglaterra (WNEU) es una estación local propiedad de Telemundo que atiende a los televidentes en Massachusetts, Rhode Island, Connecticut y New Hampshire. Telemundo Nueva Inglaterra produce 10 horas de programación de noticias locales cada semana. El noticiero de la estación, “Noticiero Telemundo Nueva Inglaterra”, es el noticiero en español número 1 en Nueva Inglaterra y se transmite todos los días de la semana a las 5:00 p.m., 5:30 p.m., 6:00 p.m. y 11:00 p.m. y ofrece noticias locales de última hora en vivo, pronósticos del tiempo e informes especiales, así como información sobre deportes y entretenimiento para audiencias de habla hispana en la región.

Telemundo Nueva Inglaterra ofrece el seguimiento preciso de las condiciones meteorológicas con nuestro equipo de Primera Alerta y nuestro Radar Interactivo y Cazatormentas. Además, contamos con la unidad investigativa de Telemundo Nueva Inglaterra Responde, nuestro programa local de entretenimiento Acceso Total Nueva Inglaterra, y el programa de opinión Enfoque Nueva Inglaterra. Exclusivos sólo en la web podrás encontrar nuestro noticiero digital Ponte Al Día, y las series web Voz del Pueblo y Un Café Con, donde proporcionamos una voz a la comunidad y al talento hispano de Nueva Inglaterra.

NUESTRA HISTORIA

NBCUniversal retomó el control total de WNEU en 2014 y la estación pasó a formar parte del Grupo de Estaciones de Telemundo. En ese entonces, la estación servía a la ciudad de Boston y transmitía desde Newton, Massachusetts. En el 2017, la señal se expandió a las audiencias de todo Massachusetts, Rhode Island, Connecticut y New Hampshire convirtiéndose en Telemundo Nueva Inglaterra, y se lanzaron los noticieros de las 5:00 p.m. y 5:30 p.m., al igual que nuestra unidad de investigaciones Telemundo Nueva Inglaterra Responde, que ha recuperado más de $675 mil a la fecha. En 2019, la estación se mudó al nuevo NBCU Boston Media Center de última generación, una instalación en Needham, Massachusetts, que ahora alberga a Telemundo Boston, NBC10 Boston, NBC Sports Boston y NECN. Las estaciones son parte de NBCUniversal Local Owned Stations y Telemundo Station Group.

NUESTROS LÍDERES

Chris Wayland, Presidente y Gerente General de NBC Boston, Telemundo Nueva Inglaterra, NBC Sports Boston y NECN: Es el líder de este cuadropolio bilingüe que incluye las plataformas digitales NBCBoston.com, TelemundoNuevaInglaterra.com, Necn.com y NBCSportsBoston. Wayland tiene más de dos décadas de experiencia en televisión. Antes de unirse a NBCUniversal en febrero de 2019, trabajó como vicepresidente senior, gerente general en WPIX-TV en Nueva York de 2016 a 2019 y en Tribune Media como vicepresidente de operaciones del grupo. También trabajó en Sunbeam Television de 2007 a 2016, donde ocupó numerosos cargos, incluido el de vicepresidente ejecutivo y gerente general de WHDH/WLVI en Boston y WSVN en Miami, y gerente general de estación y gerente general de ventas de WHDH en Boston. Comenzó su carrera en WLVI-TV en Boston.

Kirsten Wolff, Vicepresidenta de noticias de NBC Boston, Telemundo Nueva Inglaterra, NBC Sports Boston y NECN: Empezó a liderar el departamento de noticias en Boston desde principios del 2022. Wolff venía desde Orlando, Florida, donde se desempeñó como directora de noticias durante siete años en WESH 2. Allí, lideró el equipo de noticias para cubrir con éxito noticias nocturnas y de última hora, especiales, informes de investigación, política, noticias para consumidores y deportes. Su liderazgo le valió a la estación, y a ella misma, varios premios, incluidos los premios Emmy regionales y los premios Edward R. Murrow por "Mejor noticiero" y "Noticias de última hora". En 2016, fue nombrada directora de noticias del año de Broadcast & Cable.

Marc Fortier, Vicepresidente Digital de NBC Boston, Telemundo Nueva Inglaterra, NBC Sports Boston y NECN: Fortier es expresidente de la Asociación de Prensa de New Hampshire y trabajó como reportero y editor para Foster's Daily Democrat, Salem News y Eagle-Tribune durante más de una década antes de hacer la transición a las noticias digitales cuando ayudó a lanzar una docena de sitios web de noticias en New Hampshire como parte del proyecto de periodismo local Patch de AOL. Fortier se unió a NBC y Telemundo en 2014.

Damaris Bonilla, Directora de noticias de NBC Boston y Noticiero Telemundo Nueva Inglaterra: Se unió a la familia de Telemundo Nueva Inglaterra en el 2017 como directora del noticiero. Gracias a su alto desempeño, en el 2021 tomó las riendas también del noticiero de NBC10 Boston. Bonilla inició su trayectoria en NBCUniversal en julio de 2014, y por varios meses fungió como productora en NBC10 y Telemundo 62 en Filadelfia. Luego pasó a ser la productora ejecutiva del noticiero y en octubre de 2015 pasó a ser la subdirectora de noticias en esa misma estación. Antes de llegar a Filadelfia, Bonilla trabajó por 15 años como periodista en Puerto Rico, su país natal. Su carrera inició en 1999 cuando, antes de obtener su grado de bachillerato en periodismo, se convirtió en productora de noticias de la emisora de noticias WIAC en la banda AM.

CONTÁCTANOS

DÓNDE PUEDES VER TELEMUNDO NUEVA INGLATERRA

Telemundo Nueva Inglaterra te ofrece noticias, pronósticos del tiempo, deportes e información a través de nuestro principal canal de transmisión al aire, en línea a través de TelemundoNuevaInglaterra.com, en la aplicación Telemundo Nueva Inglaterra, en múltiples plataformas de transmisión, y en las redes sociales.

AL AIRE

Puedes ver WNEU/Telemundo Boston al aire sintonizando 60.1 WNEU, 60.2 TeleXitos, 60.3 LXTV. También en el canal 815 de Xfinity, o sintonizando el canal 406 en Direct TV, en Dish 8779, Canal 12 en Spectrum.

Puedes ver WRDM/Telemundo Connecticut al aire sintonizando 19.1 WRDM, 19.2 TeleXitos,. También en el canal 1051 de Xfinity, o sintonizando el canal 19 en Dish.

Puedes ver WDMR/Telemundo Springfield al aire sintonizando 14.1 WDMR, 14.2 TeleXitos,. También en el canal 1051 de Xfinity, o sintonizando el canal 14 en Dish.

Noticiero Telemundo Nueva Inglaterra a las 5:00 p.m. de lunes a viernes.

Noticiero Telemundo Nueva Inglaterra a las 5:30 p.m. de lunes a viernes.

Noticiero Telemundo Nueva Inglaterra a las 6:00 p.m. de lunes a viernes.

Noticiero Telemundo Nueva Inglaterra a las 11:00 p.m. de lunes a viernes.

Enfoque Nueva Inglaterra, domingos a las 6:00 p.m.

Acceso Total Nueva Inglaterra, sábados a las 6:00 p.m.

EN REDES SOCIALES

EN NUESTRAS APLICACIONES

Mantente conectado y descarga nuestra aplicación gratuita en tu dispositivo móvil IOS o Android y conéctate con las principales historias locales y del tiempo, noticias de última hora, televisión en vivo y periodismo de investigación galardonado.

Descarga nuestra app para iOS aquí o para Android aquí.

STREAMING

También puedes descargar nuestra aplicación colocando "Telemundo Nueva Inglaterra" en el buscador de las plataformas de Roku, Apple TV y Amazon FireTV.

Nuestra app está disponible en Apple TV, Fire TV y Roku TV.

