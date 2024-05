Familia de CT tiene inconvenientes con un sistema solar que compró para su hogar

Ana Rodriguez tiene una casa multifamiliar en Hartford, Connecticut, ella vive con su familia en el primer piso y alquila el segundo.

“Yo quería ahorrarme un dinero”, dijo Rodriguez.

Entonces, compró dos sistemas solares por separado para poder dividir las facturas de energía.

“Y estos son las dos diferentes cuentas. Cada cuál separada y cuánto iban a pagar cada mes”, dijo Rodriguez. Pero solo uno de los sistemas funcionó adecuadamente.

“Ellos estaban supuestos a poner dos contadores y nada más pusieron un contador. So, la otra cuenta siempre estaba igual. El precio era inmenso. Tenía que pagar los paneles más la factura”, dijo Rodriguez.

Cuando Ana llamaba a la compañía solar Sunrun para resolver el problema.

“Llamaba, me decían que me iban a llamar. No me llamaban. Después volví y llamaba y cuando llamaba me decían; Oh si llamamos y no nos contestaste”, dijo Rodriguez.

Y así pasaron varios meses, hasta que decidió llamar a Telemundo Nueva Inglaterra Responde, nosotros nos comunicamos con Sunrun, ellos respondieron ofreciendo un crédito y coordinaron con su proveedor de electricidad la instalación del contador que faltaba.

“Me dieron un crédito en las dos cuentas… son casi mil dólares. Estoy muy contenta…Telemundo sí responde”, dijo Rodriguez.

Solicitamos un comunicado por parte de Sunrun, pero ellos no ofrecieron comentarios más allá de haber resuelto el problema.

