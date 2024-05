Subcontratista por poco pierde miles de dólares tras terminar trabajo de pintura

Carlos Romero lleva años trabajando como subcontratista en Massachusetts.

“Nosotros hacemos pintura por dentro, pintura por fuera y también hacemos drywall y tapping,” dijo Romero.

Me explica que diferentes compañías locales lo contratan a él y a su equipo de 12 trabajadores para diversos proyectos de remodelación y construcción. Una de ellas es Catchlight Painting, con la cual dice lleva varios años trabajando.

“Yo siempre a él esta compañía le hago trabajos sin que ellos me paguen, solo uso mis tarjetas para poder suplir labor en materiales. Como yo confío en ellos que me van a pagar todo eso, yo termino los trabajos y espero a que me paguen”, dijo Romero.

Pero dice que esa confianza se quebrantó por un proyecto de $34 mil dólares.

“Este año 2023 me quedaron mal, me debían mucho dinero, terminé todos los trabajos y no había respuestas. Primero me dijo que tuvo problemas con el contador y lo había despedido… Estuvimos reuniéndonos en la oficina de él para llegar a un acuerdo, pero no había acuerdo”, dijo Romero.

Carlos me dice que tuvo que pagar de su bolsillo el sueldo de sus trabajadores por ese proyecto.

“Es difícil ver a los muchachos trabajar 12, 13 horas al día y al final no hay pago para para ellos”, dijo Romero.

Así que decidió llamar a Telemundo Nueva Inglaterra Responde. Nosotros nos comunicamos con Catchlight Painting y aunque ellos no nos respondieron directamente, Carlos nos dice que sí se comunicaron con Carlos en referencia a nuestro e-mail y que acordaron pagarle $25 mil de los $34 mil que le debían. Según Carlos, la diferencia, todavía la están negociando.

“Agradecido. Agradecido. Muy satisfecho… de verdad que es bueno que se preocupen por la por la comunidad. Eso es muy lindo y yo lo aprecio mucho. También aprendí que no tengo que trabajar sin que ellos me paguen primero, que hay un como un anticipo. Según vaya el trabajo a avanzando”, dijo Romero.

Telemundo Nueva Inglaterra Responde solicitó comentarios de parte de Catchlight Painting, pero ellos nunca respondieron a nuestros intentos de comunicación con ellos por correos electrónicos y llamadas telefónicas.

