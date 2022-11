Televidente recibe factura de Luz de casi $19 mil a sólo un mes de mudarse

Una televidente de New Britain, Connecticut se llevó tremendo susto cuando recibió una factura de energía de unos 19 mil dólares.

¿Cómo puede una factura de energía llegar tan alta?, existen muchas motivos para recibir facturas exorbitantes, pero en este caso, la deuda del inquilino anterior y un error de facturación fueron los culpables.

Nathali Mejía Díaz no lo podía creer cuando, recién mudada a un apartamento en New Britain, recibió una exorbitante factura de energía. “Yo me mudé el 4 de enero del año actual y el primer recibo me llegó el 26 de enero, encontré del 4 de enero al 26 una suma de 18 mil y pico de dólares. casi 19 mil... yo me quedé en shock”, dijo.

Nathali dice que inmediatamente llamó Eversource, quienes supuestamente le dijeron que iban a investigar el caso.

Pero pasaron hasta 10 meses mientras la factura continuaba subiendo.

Así que decidió llamar a Telemundo Nueva Inglaterra Responde, y nuestro equipo se comunicó con Eversource y quienes respondieron lo siguiente:

“Hubo un error administrativo en la cuenta de la Sra. Díaz que envió accidentalmente una factura que reflejaba una gran cantidad. Nuestros representantes se disculparon con la Sra. Díaz y le explicaron desde el principio que ella no era responsable de esos $18,000. El problema se corrigió en mayo”.

Sin embargo, en octubre, Nathali recibió una carta de eversource que dice lo siguiente: “Desafortunadamente, el problema en el sistema que ha impedido facturar su cuenta continúa sin resolverse. Estamos trabajando en corregir el problema”.

Después de la intervención de Telemundo Responde, Nathali recibió una factura que reflejaba que no tenía ningún adeudo, resolviendo el problema.

