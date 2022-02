Temperaturas podrían superar los 50 grados esta semana

Aunque el patrón no es tan tormentoso, sigue siendo bastante activo. Eso significa que los sistemas meteorológicos débiles se propagarán en los próximos días. Si bien ninguno de ellos es capaz de traer el frío ártico, podrán impulsarnos cerca de 50 grados (o más en algún momento).

Hoy es un respiro de las tormentas. Las máximas no se moverán lejos de la marca de 40 grados y el sol debería dominar durante toda la mañana. Algunas nubes altas de la tarde llegarán para rematar un hermoso día de invierno.

El jueves está sumido en muchas nubes, pero deberíamos poder reunir algunos 40 grados superiores (si no 50) a medida que los vientos giran hacia el suroeste. Un par de lluvias acompañan a un frente que se mueve rápidamente al mediodía, pero esto no es un derrumbe. Este sistema meteorológico se está moviendo tan rápido que no tendrá tiempo de arrastrar el aire más frío para el viernes, por lo que nuestras altas temperaturas nuevamente se estabilizarán en los 40 grados.

Esto nos posiciona para un pronóstico de sábado muy suave (al menos para febrero) donde las altas temperaturas se catapultan muy por encima de 50 en la mayoría de los lugares. Aquí también, algunos chubascos pueden pasar alrededor del mediodía con el paso de otro frente.

Estamos observando de cerca el marco de tiempo de domingo a lunes para una tormenta que se desarrolla en alta mar. El aire frío descenderá el domingo y aunque gran parte de nuestra guía fue ambivalente sobre una tormenta al principio, parece haber algo al acecho en Nantucket.

¿Podría ser esto una acumulación de nieve? Ciertamente. SI todas las piezas se alinean, incluido mantener la pista cerca de la costa. El tiempo aclarará los detalles a medida que nos acercamos al fin de semana.

