Tenues recuerdos del 11 de septiembre dejan cicatrices invisibles de Boston

Escondido en una arboleda de árboles de ginkgo, un cubo de vidrio en el Aeropuerto Internacional Logan rinde homenaje a los perdidos a bordo de los dos aviones de pasajeros que despegaron de Boston y fueron secuestrados por terroristas que los llevaron a las torres del World Trade Center.

Pero es principalmente un homenaje silencioso. El monumento grabado con los nombres de los que fallecieron a bordo del vuelo 11 de American Airlines y el vuelo 175 de United Airlines atrae a pocos visitantes. Y los otros guiños del aeropuerto a su papel en la tragedia (banderas estadounidenses que ondean sobre las pasarelas en las puertas de embarque donde partieron los vuelos) pasan casi desapercibidas y sin ser notadas.

Es un reflejo de los lazos incómodos de la ciudad con los trascendentes acontecimientos del 11 de septiembre de 2001.

"Todavía se siente surrealista de alguna manera, porque fue simplemente horrible más allá de la capacidad de comprensión de cualquiera", dijo Virginia Buckingham, quien fue directora ejecutiva de la Autoridad Portuaria de Massachusetts, que opera Logan, el 11 de septiembre.

Cinco terroristas contrabandearon cortadores de cajas a bordo del vuelo 11 de American en Logan. Otros cinco hicieron lo mismo con el vuelo 175 de United en otra terminal. "Ninguno de los supervisores de los puntos de control recordó a los secuestradores ni informó nada sospechoso con respecto a su detección", dijo la Comisión del 11/9 del gobierno en su informe .

El día de los ataques, Buckingham se estaba preparando para volar a Washington para reunirse con la Administración Federal de Aviación sobre una nueva pista de aterrizaje en Logan cuando recibió un mensaje de seis palabras que aún la asusta: “Dos aviones están fuera del radar . ”

Seis semanas después de los ataques, el entonces gobernador Jane Swift presionó a Buckingham para que renunciara. Buckingham, quien escribió un inquietante libro de memorias de 2020, "On My Watch", dijo que casi la rompió, y solo recientemente ha llegado a la idea de que no fue su culpa.

“Tengo PTSD, tanto por el trauma de ver lo que sucedió como todos nosotros teníamos que hacerlo, como por el hecho de que me culpen por ello causó un trauma terrible, pesadillas, depresión”, dijo. "Me responsabilizaron personalmente por la muerte de miles ... Ha sido un largo camino de regreso, y no es nada comparado con lo que han pasado las familias".

Para subrayar los incómodos intentos de Boston de distanciarse de su papel en los ataques, se planean moderados recuerdos del vigésimo aniversario en el aeropuerto el sábado 11 de septiembre.

La portavoz de Massport, Jennifer Mehigan, dijo que no se planea nada aparte de los guardias de honor habituales de la TSA estacionados en los principales puntos de control del aeropuerto por la mañana. American y United tendrán ceremonias privadas.

La agencia se vio envuelta en exhaustivas batallas legales después de que el desarrollador del World Trade Center demandara, American y United, alegando que la seguridad porosa en Logan era en última instancia la culpable del derrumbe de las torres. No terminó hasta 2017, cuando las aseguradoras de las dos aerolíneas acordaron pagar $ 95 millones a World Trade Center Properties para cerrar el caso.

Massport, también nombrado como acusado en docenas de demandas por homicidio culposo entabladas por familias de víctimas del 11 de septiembre, sostuvo que no tenía responsabilidad legal por los ataques porque no controlaba los controles de seguridad. Al final, un juez federal estuvo de acuerdo.

Veinte años después, hay pocos indicios de que Boston realmente haya aceptado su papel de apoyo en los ataques.

Aunque un monumento a las víctimas en Boston Public Garden recibe tráfico, el monumento atmosférico de Logan rara vez se visita. En una visita reciente entre semana, un fotógrafo de Associated Press solo vio a dos personas ingresar al cubo durante una estadía de tres horas. Eso contrasta fuertemente con el memorial frecuentemente abarrotado en el centro de las víctimas de los atentados con bombas en el Maratón de Boston de 2013, que mataron a tres espectadores, hirieron a más de 260 y engendraron el eslogan "Boston Strong".

"Estoy impresionado por la amnesia que se ha instalado", dijo James Carroll, un ex sacerdote y columnista retirado del Boston Globe. “Todo lo que nos queda es la mitología del 11 de septiembre. Hubiera esperado algo mejor de Boston ".

A medida que se acerca el vigésimo aniversario, la conmemoración más conmovedora centrada en Boston es una operación de un solo hombre. El asistente de vuelo retirado Paul Veneto, de 62 años, un habitual en la ruta del vuelo 175 de United de Boston a Los Ángeles que había despegado el 11 de septiembre, está empujando un carrito de bebidas de la aerolínea desde Boston a la ciudad de Nueva York para honrar a los pilotos y compañeros de tripulación. miembros que murieron en los ataques.

"Cambié mi vida para poder reconocer a estos tipos que nunca fueron reconocidos", dijo el residente de Braintree, Massachusetts, cuya culpa de sobreviviente provocó una adicción a los medicamentos recetados durante 15 años.

Buckingham compara su propia vida con un trozo de vidrio marino.

"Se ha roto y no se parece en nada a lo que solía ser. Pero eso no significa que no sea hermoso, no significa que no sea valioso ", dijo. “Si atraviesas algo muy, muy doloroso, llevarás ese dolor contigo. Vas a cambiar para siempre ".