Regresa al estrado un testigo clave en el juicio por asesinato contra Karen Read

Los miembros del jurado del juicio contra Karen Read esperan escuchar el jueves detalles sobre mensajes de texto, ADN de cerdo y una gran cantidad de pruebas, así como el regreso al estrado de uno de los testigos claves del caso.

La familia Albert continúa en el banquillo. Colin Albert, sobrino de Brian Albert, el propietario de la casa de Fairview Road en Canton, Massachusetts, donde se encontró el cuerpo de John O'Keefe, será el primero en subir al estrado.

Esto ocurre después de un día de audiencia agitado en el que siete testigos subieron al estrado el miércoles. Y por primera vez en este juicio, se presentaron pruebas forenses que se cree que fueron recuperadas de una camisa en la escena del crimen.

También escuchamos, por primera vez, a dos personas que dijeron haber visto a un hombre y una mujer dentro de una camioneta negra en la casa de Canton la mañana del incidente.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

Read está acusada de asesinato en segundo grado por la muerte en 2022 de O'Keefe, su novio. Fue encontrado en la nieve afuera de la casa de su compañero oficial de policía de Boston Brian Albert en Canton. Los fiscales dicen que Read golpeó a O'Keefe con su SUV, mientras que Read dice que ha sido incriminada en un encubrimiento de amplio alcance, afirmando que la familia Albert, que incluye a un oficial de policía de Canton y un concejal actual, y el investigador principal del estado, un amigo de la familia, buscan echarle la culpa a Read.

La mujer se declaró inocente y está libre bajo fianza.

Aquí recapitulamos lo que dijeron los testigos el miércoles.

Julie Nagel regresa al estrado

Nagel regresó al estrado el miércoles por la mañana, un día después de testificar que vio una camioneta negra afuera de la casa de Albert y una "mancha negra" en el césped cuando salió de la casa el 29 de enero de 2022, el día de la muerte de O'Keefe.

Pero solo terminó testificando durante unos minutos, respondiendo preguntas del fiscal adjunto Adam Lally. Habló nuevamente sobre el objeto oscuro que vio en el jardín delantero, describiéndolo nuevamente como de 5 a 6 pies de largo, y dijo que no esperaba ver nada en esa parte del jardín.

Dijo que si se hubiera dado cuenta de que el objeto era un cuerpo, habría llamado al 911 y se lo habría dicho a todos los demás en el auto también.

Nagel dijo que recién al día siguiente se dio cuenta de que podría haber sido un cuerpo.

El abogado defensor David Yannetti siguió preguntando por qué, si Nagel se dio cuenta de que podría haber sido un cuerpo al día siguiente, no llamó al 911 ni a la policía en ese momento. Y también reconoció que su testimonio del martes, dos años y medio después de haberlo visto, fue la primera vez que mencionó que el objeto que vio medía entre 5 y 6 pies de largo.

La científica forense Teri Kun sube al estrado

El segundo testigo del miércoles fue Teri Kun, científica forense de la Universidad de California, Davis. Ella testificó sobre cómo se recolectan y almacenan las muestras de ADN y explicó que trabajó en el caso Read. También testificó sobre una muestra de ADN que, según Lally, fue tomada de la camisa de O'Keefe.

Dijo que el único resultado de ADN que fue positivo fue el del cerdo, y mencionó que podría haber provenido de alimentos, como tocino cocido. No había ADN de perro en las muestras que analizó.

En el contrainterrogatorio, el abogado defensor Alan Jackson preguntó si Kun tenía ropa u otros artículos para analizar, solo los dos hisopos que le envió la Policía Estatal de Massachusetts. Jackson dijo que la calidad de las pruebas es tan buena como la de los hisopos que le envían.

"Sólo tengo los hisopos para hacer pruebas. Es lo único de lo que puedo hablar", reconoció el Kun. "Depende de que la agencia lo envíe... No estuve allí para ver cómo se recogían los hisopos, así que no tengo idea".

Jackson también le preguntó a Kun si la evidencia de sangre debería almacenarse en vasos de plástico, ya que testimonios policiales anteriores habían demostrado que las muestras de sangre congelada recuperadas de la escena donde se encontró a O'Keefe se guardaban en vasos de plástico rojo Solo, en una bolsa de papel Stop & Shop.

"¿Pondrías material biológico en contenedores de plástico?", preguntó Jackson.

"No", respondió Kun.

"¿No usarías un vaso Solo?", dijo Jackson.

"¿Qué?" Kun respondió, antes de que Lally objetara.

Jackson también le preguntó a Kun si el ADN del cerdo podría provenir de una golosina para perros, y Kun dijo que es posible.

Ryan Nagel testifica

El tercer testigo del día fue Ryan Nagel, el hermano de Julie. Lally preguntó dónde estaba Nagel el 28 de enero de 2022.

Nagel dijo que fue al C.F. McCarthy's bar en Canton con su ahora exnovia y otro amigo esa noche para encontrarse con su hermana Julie.

Más tarde esa noche, dijo que estaba en el Hillside Pub en Canton cuando recibió un mensaje de texto de su hermana pidiéndole que la recogiera en la casa de Albert en Fairview Road.

Dijo que su amigo los llevó a la casa de Albert, y mientras estaban frente a la casa dijo que vio una camioneta negra detenerse en la casa. Pero dijo que no vio a nadie salir de allí en ningún momento.

Nagel dijo que esperó a su hermana durante un par de minutos, momento en el cual ella salió de la casa por una puerta lateral cerca del garaje, cruzando el césped en el camino.

Dijo que abrió la puerta de la camioneta para dejar entrar a su hermana. Ella invitó al grupo a entrar a la casa, pero se negaron porque ya habían estado fuera por mucho tiempo y estaban listos para dar por terminada la noche.

Julie Nagel le dijo a su hermano que quería quedarse un poco más y regresó a la casa.

Luego, Lally volvió a preguntarle a Ryan Nagel sobre el SUV negro. Nagel dijo que notó que las luces de freno estaban encendidas y vio que el vehículo avanzaba en un momento. Dijo que no notó ningún daño en el vehículo.

Cuando salieron de la casa, Nagel dijo que rodearon la camioneta negra y vio a una persona en el vehículo.

"Observé que había una persona dentro del auto con una luz interior encendida", dijo. "Estaban en el asiento del conductor. Era una mujer. Tenía el pelo largo".

Nagel dijo que parecía como si la mujer estuviera mirando al frente con las manos en el volante".

Dijo que no vio a nadie más en el vehículo en ese momento.

Durante el contrainterrogatorio, Jackson estableció que Nagel tuvo una entrevista con la policía estatal. Durante esa entrevista, Nagel dijo que les dijo a los investigadores que otras dos personas estaban en la camioneta con él esa noche.

Jackson también preguntó por la hermana de Nagel y cuándo salió por la puerta lateral de la casa. También hizo que Nagel repasara la conversación con su hermana y su decisión de finalmente quedarse en la casa. Nagel dijo que vio a su hermana regresar a la casa mientras la camioneta en la que se encontraba se alejaba de la casa.

Jackson preguntó si todas las luces traseras del SUV negro que vio estaban intactas.

Nagel dijo que notó que las luces de freno estaban encendidas y no notó ningún daño. Pero también dijo que había tomado varias copas en ese momento.

Jackson también preguntó si Nagel notó que la camioneta retrocedía, y si vio que atropelló a un peatón, o si vio a alguien parado o tirado en el césped. Nagel dijo que no.

Read está acusada de asesinato en segundo grado por la muerte en 2022 de O'Keefe, su novio.

Heather Maxon testifica

El cuarto testigo del día fue Heather Maxon, la exnovia de Ryan Nagel. Estaba en el vehículo con Nagel cuando fueron a la casa de los Albert en Fairview Road la noche del 28 de enero de 2022.

Ella testificó sobre muchos de los mismos detalles que Nagel había testificado ese mismo día.

Maxon testificó que cuando se acercaban a la casa de Albert, vieron una camioneta negra frente a ellos con una mujer conduciendo y un hombre en el asiento del pasajero. Ahora es la tercera persona que testifica sobre haber visto la camioneta negra, pero la primera en decir que vio a un hombre en el vehículo.

También dijo que cuando llegaron a la casa de Albert, la camioneta negra estaba estacionada afuera de la casa, solo un par de pies frente a donde estacionaron su vehículo. Pero dijo que nunca vio a nadie salir de la camioneta.

Cuando salieron de la casa, Maxon dijo que la camioneta negra todavía estaba frente a la casa y estaba en marcha, con las luces exteriores e interiores encendidas. También testificó que vio a una mujer en el asiento del conductor de la camioneta. Dijo que no vio a nadie más en el vehículo.

Después de salir de la casa, Maxon dijo que regresaron a la casa de Ryan Nagel, donde ella pasó la noche. Dijo que no recordaba a qué hora llegaron a la residencia de Nagel.

Luego, Jackson interrogó a Maxon sobre cuándo los investigadores del caso Read la contactaron por primera vez, aproximadamente 18 meses después de la muerte de O'Keefe.

La semana pasada, los miembros del jurado visitaron la escena del crimen donde el novio de Read, el oficial de policía de Boston John O'Keefe, fue encontrado muerto.

Richard "Ricky" D'Antuono testifica

El siguiente testigo fue Richard "Ricky" D'Antuono. Era el conductor de la camioneta en la que viajaban Ryan Nagel y Heather Maxon la noche del 28 de enero de 2022, cuando fueron a la casa de Albert.

También testificó sobre los dos bares de Canton a los que el trío fue esa noche antes de recibir la llamada de Julie Nagel para que la recogiera en la casa de Albert en Fairview Road.

D'Antuono dijo que cuando llegó a la casa de Albert, había una camioneta negra estacionada. Dijo que no observó daños en el vehículo.

Dijo que nunca vio a nadie salir del vehículo ni vio moverse el vehículo.

Durante el interrogatorio, Yannetti preguntó si D'Antuono vio la camioneta negra golpear a alguien o si escuchó a alguien discutir. D'Antuono dijo que no.

D'Antuono también dijo que los investigadores no lo entrevistaron hasta el año siguiente. La primera declaración que dio en el caso fue hace aproximadamente un año, el 16 de mayo de 2023, y no fue ante la fiscalía ni ante la policía estatal quienes estaban investigando el caso Read. No dijo quién lo entrevistó.

Yannetti parecía estar tratando de demostrar que cuando D'Antuono fue entrevistado, su recuerdo podría no haber sido tan fresco como si lo hubieran entrevistado inmediatamente después de la muerte de O'Keefe.

D'Antuono dijo que estaba concentrado en conducir y que no miró dentro de la camioneta mientras se alejaba de la casa para ver quién estaba dentro. También dijo que nunca vio a nadie parado afuera de la camioneta o sentado o acostado en el césped afuera del vehículo.

Allison McCabe testifica

Justo antes de la pausa para el almuerzo, la fiscalía llamó a declarar a Allison McCabe, la hija de Jennifer y Matthew McCabe.

Dijo que estaba en el último año de la escuela secundaria el 28 de enero de 2022 y que había salido con amigos esa noche cuando recibió una llamada o un mensaje de texto alrededor de la medianoche de Colin Albert preguntándole si podía recogerlo en la casa de los Albert en Fairview Road y llévarlo a casa. Allison McCabe dijo que ella y Colin Albert eran muy cercanos.

Brian y Nicole Albert son la tía y el tío de Allison McCabe, y Colin Albert es su sobrino del lado de la familia de Brian.

Allison McCabe testificó que recogió a Colin Albert en la casa de Albert en Fairview Road y lo dejó en su casa antes de ir a su propia casa.

El tribunal levantó la sesión para el almuerzo alrededor de las 12:50 p.m. y se espera que se reanude alrededor de las 2 p.m.

Después de la pausa para el almuerzo, McCabe continuó su testimonio y le dijo a Lally que dejó a Colin Albert en su casa a unos siete minutos de Fairview Road y lo vio entrar antes de irse. Regresó a su casa poco antes de las 12:30 p. m. y dijo que sus padres aún no estaban en casa.

También testificó que los investigadores de la policía estatal en algún momento le pidieron el contenido de su teléfono, incluidos mensajes de texto entre McCabe y Colin Albert en la noche del 28 de enero de 2022.

Colin Albert testifica

El siguiente testigo fue Colin Albert, el hijo de Chris y Julie Albert. Testificó que salió de la casa de sus padres en Canton la noche del 28 de enero de 2022 y fue a la casa de un amigo a unos 7 u 8 minutos de distancia. Mientras estuvo allí, dijo que bebió varias Bud Lights antes de que lo llevaran a la casa de su tío Brian Albert en Fairview Road, donde su primo Brian Albert Jr. estaba celebrando su cumpleaños con amigos.

Dijo que el ambiente en la casa era "feliz" cuando llegó alrededor de las 10:30 u 11 p.m. esa noche.

Albert dijo que se quedó en la casa durante unos 90 minutos y luego le envió un mensaje de texto a su amiga Allison McCabe para que lo llevaran a casa. Cuando ella llegó, dijo que salió por la puerta lateral de la casa y vio a su tío Brian Albert y a su tía Nicole, que estaban llegando a la casa.

"Solo dije: 'Me voy a casa. Mi mamá me quiere en casa. Los amo, adiós'", dijo Colin Albert.

Dijo que Allison McCabe lo llevó directamente a casa y cuando llegó allí, sus padres y su hermano estaban allí. Dijo que les dijo a sus padres que estaba en casa y luego se fue a dormir.

Lally le preguntó a Colin Albert si conocía a O'Keefe. Dijo que lo conocía porque sus padres eran amigables con él. Dijo que nunca tuvo animosidad hacia O'Keefe ni tuvo ninguna discusión con él, y lo describió como un buen tipo.

También se le preguntó a Colin Albert si vio a O'Keefe en la casa de su tío la noche del 28 de enero de 2022, y dijo que no.

También le preguntaron si conocía a Read, y dijo que la conocía, que sabía que estaba saliendo con O'Keefe y que la había visto y saludado con la mano en varias ocasiones.

Colin Albert también reconoció que en algún momento fue entrevistado por la policía estatal y les proporcionó una captura de pantalla de una comunicación de texto entre él y Allison McCabe. Luego, Lally mostró el mismo intercambio de texto que se mostró durante el testimonio anterior de McCabe, donde los dos hablaron sobre McCabe recogiendo a Colin Albert en la casa de Fairview Road. También volvió a mostrar las fotos de la fiesta del 11 de febrero.

La última pregunta de Lally se centró en si Colin Albert vio a alguien más además de sus tíos cuando salió de la casa de Fairview Road el 28 de enero de 2022. Dijo que no. El tribunal levantó la sesión poco antes de las 4 p.m.

Encuentra aquí lo que ha pasado en las primeras semanas de juicio.