Sube al estrado testigo muy esperado en el juicio de Karen Read

Una testigo muy esperada subirá al estrado el viernes en el juicio contra Karen Read, tras una semana de testimonios de otros asistentes a la fiesta, incluidos varios miembros de la familia Albert.

Se espera que Jennifer McCabe, cuñada del propietario de la casa donde se encontró el cuerpo de John O'Keefe, suba al estrado después de que se complete el contrainterrogatorio con su esposo, Matthew McCabe, quien estuvo por primera vez el jueves.

Read está acusada de asesinato en segundo grado por la muerte en 2022 de O'Keefe, su novio. Fue encontrado en la nieve afuera de la casa de su compañero oficial de policía de Boston Brian Albert en Canton. Los fiscales dicen que Read golpeó a O'Keefe con su SUV, mientras que Read dice que ha sido incriminada en un encubrimiento de amplio alcance, afirmando que la familia Albert, que incluye a un oficial de policía de Canton y un concejal actual, y el investigador principal del estado, un amigo de la familia, buscan echarle la culpa a Read.

La familia Albert ya estuvo en el estrado. Fue en la casa de esa familia donde se encontró el cuerpo de John O'Keefe, una mañana de 2022.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

Aquí recapitulamos lo que dijeron los testigos el jueves.

Jueza niega la moción de la defensa para anular testimonio de Allison McCabe

Antes de que el jurado ingresara a la sala del tribunal el jueves, el abogado defensor David Yannetti renovó formalmente su objeción al presunto acoso a testigos que surgió durante el testimonio de Allison McCabe el miércoles.

Mientras era interrogada por el fiscal adjunto Adam Lally el miércoles, McCabe habló sobre parte del acoso que ella y su familia han enfrentado en relación con el caso Read y se emocionó y sus ojos se llenaron de lágrimas.

"No sólo renuevo mi objeción al presunto acoso que se produjo ayer", dijo Yannetti. "Estoy pidiendo que se elimine ese testimonio y le pido al tribunal que indique al jurado que ignore esa evidencia. En nuestra opinión, ni siquiera estuvimos cerca de abrir la puerta a esa evidencia".

"Me mantuve completamente alejado de cualquier tipo de acoso", dijo. "No abrí ninguna puerta, ni siquiera me acerqué a la puerta".

"Esto llevó a un momento que creo que el Sr. Lally estaba esperando, que es que un testigo se derrumbara en el estrado y sintiera pena por ganarse la simpatía del jurado. Fue perjudicial para nuestro cliente, perjudicial para nuestra defensa. Es un error y pedimos al tribunal que lo corrija".

Lally, sin embargo, sostuvo que Yannetti "absolutamente abrió la puerta" con su línea de interrogatorio, por lo que considera acertada su pregunta.

La jueza Beverly Cannone se puso del lado de Lally, denegó la moción y dijo que no estaba de acuerdo con Yannetti "de la manera más enérgica posible".

Colin Albert es interrogado por la defensa sobre mensajes de texto

El abogado defensor Alan Jackson comenzó su contrainterrogatorio a Colin Albert el jueves preguntándole si habló con alguien para preparar su testimonio, incluidos sus padres. Pero Albert dijo que sólo habló con su abogado.

Albert dijo que habló con Lally hace aproximadamente un mes para prepararse para su testimonio. Dijo que discutieron preguntas que podrían plantearse en el tribunal.

También se le preguntó a Albert si había visto alguna cobertura del juicio de Read en la televisión o las redes sociales. Albert dijo que no y que ni siquiera tiene redes sociales.

También negó haber hablado con su amiga Allison McCabe antes de su testimonio.

En respuesta a una serie de preguntas de Jackson sobre los preparativos del juicio, Colin Albert parecía tener problemas para recordar eventos recientes, respondiendo con una serie constante de "No recuerdo" y "No sé".

Jackson le preguntó sobre una serie de intercambios de textos entre Albert y McCabe que se mostraron en el tribunal el miércoles. Su recuerdo de cuándo había visto esos textos antes también parecía borroso.

El abogado defensor señaló lo extraño que era que Albert pudiera recordar el momento exacto en que salió de la casa de su tío en Fairview Road la noche anterior a la muerte de O'Keefe, pero tiene problemas para recordar muchas otras cosas.

"¿Quién es Courtney Proctor?" Luego preguntó Jackson, haciendo referencia a la hermana del policía estatal de Massachusetts Michael Proctor, el investigador principal en el caso Read que ahora es objeto de una investigación interna.

"Es amiga de mi tía Jillian. Sé que son muy amigables", dijo Colin Albert.

Dijo que ha estado en la casa de Courtney Proctor cuatro o cinco veces a lo largo de los años. Cuando se le preguntó si su familia es cercana a la de él, respondió: "No tan cercana. Yo diría que éramos más cercanos cuando yo era más joven, no cuando era mayor".

Jackson luego le mostró a Albert una foto tomada en algún momento de los últimos 10 años, que muestra que Albert era el portador del anillo en la boda de Courtney Proctor.

"En realidad eras lo suficientemente cercano como para ser miembro de su fiesta de bodas cuando ella estaba casada con su ahora esposo, ¿correcto?", preguntó Jackson.

"Cuando era más joven, correcto", respondió Albert.

Albert confirmó que Michael Proctor es el hermano de Courtney y también que Michael Proctor estaba en la misma foto y fue parte de la misma fiesta de bodas.

Cuando se le preguntó cuánto tiempo conoce a Michael Proctor, Albert dijo: "Desde que era un niño pequeño" y reconoció que considera a la familia Proctor cercana a su familia.

Albert dijo que nunca fue entrevistado por la policía de Canton sobre el caso Read, y que fue entrevistado una vez por la policía estatal en el verano de 2023, aproximadamente un año y medio después de la muerte de O'Keefe. Dijo que Michael Proctor y otro policía realizaron la entrevista en la Oficina del Fiscal del Distrito de Norfolk.

Dijo que no recordaba cuánto duró la entrevista, pero se le mostró un testimonio anterior que había dado diciendo que duró 10 minutos.

"¿Cuál fue el tono de esa entrevista? ¿Fue hostil y acusatorio?", preguntó Jackson.

"No que yo recuerde, no", dijo Albert.

"Fue amigable, cordial. Y la entrevista fue cómoda", dijo Jackson.

"Correcto", respondió Albert.

Albert también testificó que Michael Proctor nunca tomó su teléfono ni pidió verlo.

Jackson luego cambió de tema y preguntó sobre el intercambio de mensajes de texto con Allison McCabe que se mostró en la corte el miércoles. Albert reconoció que McCabe no sólo es un miembro de la familia sino también un amigo cercano.

Albert confirmó que cuando se comunicaba con McCabe, normalmente era a través de mensajes de texto.

Jackson mostró el intercambio de mensajes de texto entre Albert y McCabe, mostrando que hubo un intervalo de casi un mes en los mensajes de texto entre ellos después de la muerte de O'Keefe, del 29 de enero al 20 de febrero de 2022.

"A pesar de esta tragedia, ¿tú y Allie no se enviaron mensajes de texto ni una sola vez durante un mes?", preguntó Jackson.

"No creo que eso sea correcto", respondió Albert.

"Entonces, ¿dónde están todos los textos?", preguntó Jackson.

"También enviamos mensajes de texto en otras plataformas", dijo Albert.

Jackson luego preguntó por qué habrían cambiado de mensajes de texto a otra plataforma, como Snapchat.

"No hay razón", respondió Albert. "Vamos y venimos entre plataformas".

"¿Sabías que Snapchat tiene una función de eliminación automática?", le preguntó Jackson.

"Si su aplicación está configurada para eso", respondió Albert, pero agregó que no recordaba si su aplicación estaba configurada para esa función.

"¿No es cierto, Sr. Albert, que cambió de plataforma o eliminó mensajes de texto porque no quería que se descubrieran sus comunicaciones de texto con Allie McCabe?", preguntó Jackson. "¿Está bien?"

"Eso no es cierto", dijo Albert.

"Entonces, ¿dónde están esas comunicaciones?", preguntó Jackson.

"No lo sé", dijo Albert.

Luego, Jackson le preguntó a Albert sobre una noche del 26 de febrero de 2022, menos de un mes después de la muerte de O'Keefe, cuando Albert y algunos amigos estaban en un bar llamado Fenway Johnnies en Boston. Presentó como prueba una fotografía que mostraba a Albert abrazando a dos amigos. Jackson preguntó sobre la mano derecha de Albert y qué notó.

"Está cortado", dijo Albert.

La foto fue tomada por un miembro del personal de Fenway Johnnies y luego publicada en las redes sociales, reconoció Albert.

"¿Cómo te hiciste esas heridas?", preguntó Jackson.

"Estuve en una fiesta en casa en mi último año", dijo Albert. "Recuerdo que estaba helado. Era como una colina empinada en un camino de entrada, y estaba caminando por el camino de entrada y me resbalé, traté de sostenerme con mi mano derecha y terminé deslizándome un poco por el camino de entrada. "

Jackson luego preguntó si Albert alguna vez había estado en una pelea.

"Aparte de mis hermanos, no", dijo Albert.

Jackson también le preguntó a Albert si alguna vez había boxeado, y Albert dijo que no, aparte de "golpear la bolsa para hacer cardio".

Read está acusada de asesinato en segundo grado por la muerte en 2022 de O'Keefe, su novio.

La defensa busca introducir videos de Colin Albert

Poco antes de las 10:30, después de una charla con el juez, los miembros del jurado fueron enviados fuera de la sala para su descanso matutino.

Durante el receso, con el jurado fuera de la corte, a Albert se le mostraron dos videos de él mismo haciendo comentarios durante su segundo año de secundaria, amenazando con violencia y usando malas palabras. El segundo vídeo termina con Albert diciendo: "¡Bang bang!"

Albert le explicó a Jackson que estaba amenazando y amenazando con violencia a un equipo de hockey de un club de la zona conocido como los "Advantage Boys". Dijo que le enviaron mensajes de texto a él y a sus amigos, y ellos respondieron con los videos.

"El hecho es, señor Albert, que a usted le gusta pelear, ¿verdad?", preguntó Jackson.

"No", respondió Albert.

Jackson también le preguntó a Albert sobre otra ocasión en la que testificó en julio de 2023 y se observó que nuevamente tenía heridas abiertas en los nudillos. Albert dijo que les dijo que se había lastimado mientras golpeaba un saco pesado.

Al ser interrogado por Lally, Albert dijo que nunca amenazó a O'Keefe ni tuvo un intercambio con él similar al que aparece en los videos.

Jackson también llamó la atención sobre el testimonio anterior de Albert donde dijo que los videos fueron filmados en su tercer o último año de secundaria, y no en su segundo año. Albert estaba en el último año de la escuela secundaria el año en que murió O'Keefe.

Luego sacaron a Albert de la sala del tribunal para que la defensa y la fiscalía pudieran presentar sus casos al juez sobre si se debía permitir que los videos ingresaran al caso.

"Su Señoría, está muy claro que estos videos son muy, muy relevantes", argumentó Jackson. "Indicó que nunca ha estado en una pelea, que no tiene tendencias violentas ni inclinaciones violentas".

Agregó que Lally abrió la puerta para que entraran los videos al mostrar varias fotos de Albert con miembros de su familia.

"Esto debería ser el foco de atención de los jurados en términos de: '¿Hay un tercero que podría haber hecho esto y que la evidencia indica que pudo haberlo hecho?'", dijo Jackson. "Esta evidencia que tenemos ahora se centra en esa dirección".

Lally respondió diciendo que no hay evidencia de que Albert estuviera en la casa de Fairview Road al mismo tiempo que O'Keefe o que hubo algún tipo de pelea.

"Esto no es más que pura especulación", afirmó. "No hay ninguna relevancia para este caso. Cualquiera que sea el problema juvenil que él y sus amigos tuvieron con individuos de otra ciudad, no hay evidencia alguna de un altercado físico".

Cannone tomó un receso de 15 minutos alrededor de las 10:50 a.m. y dijo que regresaría más tarde con su decisión.

La semana pasada, los miembros del jurado visitaron la escena del crimen donde el novio de Read, el oficial de policía de Boston John O'Keefe, fue encontrado muerto.

Concluye el testimonio de Albert mientras se muestran los videos

Cuando se reanudó el juicio, Jackson volvió a presionar a Albert sobre los videos, esta vez frente al jurado, confirmando que Albert quiso decir lo que dijo en los videos como una amenaza.

"Estas son amenazas de violencia física, ¿verdad?", dijo Jackson.

"Correcto", respondió Albert.

Jackson mencionó la segunda vez que Albert prestó testimonio con heridas en los nudillos.

"Fui yo haciendo cardio", explicó Albert, añadiendo, cuando Jackson lo presionó, que era una forma de pelea.

Eso concluyó el contrainterrogatorio de la defensa y Lally regresó para hacer preguntas de seguimiento. Confirmó que Allison McCabe no es prima de Albert, que él y Albert no discutieron las instrucciones para el juicio y cuántas veces Albert había visto a Michael Proctor en su vida.

"Quizás cinco, seis veces", dijo Albert, añadiendo que, hasta su interrogatorio policial en el caso Read, no lo había visto desde que tenía 11, 12 o 13 años.

Albert también dijo que no tenía ningún recuerdo de la boda en la que sirvió como portador del anillo, en la que tenía ocho o nueve años.

Lally preguntó sobre otros testimonios, incluidos los videos que se reprodujeron en el tribunal, que Albert dijo que eran para personas que no conocía.

"¿Fue solo que enviaste videos o fue algún tipo de discusión de ida y vuelta?", preguntó Lally.

Albert dijo que se trataba de una discusión sobre chicas, amigas suyas que habían pasado algún tiempo con los otros chicos, de un equipo de hockey.

Lally también confirmó con Albert que nunca había tenido un conflicto con O'Keefe y que nunca vio a O'Keefe esa noche.

También le preguntó a Albert sobre el acoso que recibió su familia desde que estalló la polémica en torno al caso. Albert dijo que su familia ha sido llamada asesina, y la gente se presenta en los juegos deportivos.

"No podíamos salir de casa sin que la gente nos tomara fotografías, y es muy terrible", dijo Albert.

Michael McCabe testifica

McCabe fue el siguiente en ser llamado al estrado. El residente de Canton desde hace mucho tiempo describió su recuerdo de la noche, así como la relación de su familia con O'Keefe y Read.

Los McCabe y O'Keefe habían sido vecinos, y O'Keefe consultó con la esposa de McCabe, Jennifer, mientras él criaba a su sobrina y su sobrino.

O'Keefe "en esencia actuaba como madre y padre, por lo que se comunicaba mucho con mi esposa sobre la necesidad de ayuda", recordó McCabe.

Los adultos también fueron amigables, y O'Keefe se acercó en el verano de 2020, queriendo presentarles a su nueva novia, Read, a los McCabe, ya que tanto Jennifer como Read tienen distrofia muscular o EM.

"Pensó que sería bueno que las dos se conocieran y conversaran", dijo Albert.

Encuentra aquí lo que ha pasado en las primeras semanas de juicio.