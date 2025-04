Alcalde de New Bedford reacciona a video de agentes de ICE rompiendo ventana de un auto para realizar arresto

Marilu Méndez dijo que cuando los vehículos de ICE comenzaron a seguirla a ella y a su esposo el lunes y luego rodearon su auto en la calle Tallman en New Bedford, sacó su celular y comenzó a grabar.

Su video muestra a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) usando un martillo grande para romper la ventana trasera del copiloto de su auto.

Marilu dijo que los agentes estaban concentrados en su esposo, Juan, pero lo seguían llamando "Antonio", el nombre de otro hombre que vive en su edificio.

Pensando que se trataba de un simple caso de identidad equivocada, los Méndez llamaron a su abogado, quien les indicó que se quedaran en el auto y no les dieran ninguna información a los agentes hasta que ella llegara.

Su abogada, Ondine Galvez Sniffin, declaró a Telemundo Nueva Inglaterra y NBC10 Boston que Juan Méndez es un inmigrante guatemalteco indocumentado, pero que está en proceso de cambiar su estatus migratorio y no tiene antecedentes penales. Marilu se encuentra en el país bajo asilo.

Pero en lugar de esperar a su abogado, los agentes de ICE rompieron la ventana del auto, entraron en el vehículo y sacaron a la pareja.

“Buscaron un martillo, rompieron la ventana del auto y nos sacaron a rastras”, dijo Marilu a Telemundo Nueva Inglaterra. “Tres agentes de ICE retuvieron a mi esposo. Nos sacaron injustamente… Intenté hablar con ellos y preguntarles si tenían una orden para detenerlo. No respondieron ni me mostraron nada. No tenían ninguna razón para detenerlo. Hemos estado siguiendo las reglas de este país. Estamos haciendo las cosas bien. Por eso tenemos un abogado”.

El alcalde de New Bedford, Jon Mitchell, emitió un comunicado en redes sociales el martes.

"El incidente plantea preguntas que requieren respuestas más claras", declaró. "Recientemente, ICE parece haber roto su práctica habitual de alertar a nuestro departamento de policía antes de las operaciones planificadas, una decisión que representa riesgos para la seguridad de los oficiales, los agentes del ICE y el público en general". Esto también podría impedir que la policía local ayude a reducir la tensión en situaciones como esta.

Mayor @JonMitchellNB issued the following statement on Monday’s ICE apprehension in New Bedford: pic.twitter.com/REY5uA7cJU — City of New Bedford (@NewBedford_MA) April 15, 2025

Mitchell afirmó que ICE no ha indicado si sus agentes se centran en la detención de delincuentes convictos o si están realizando redadas indiscriminadas de personas con estatus migratorio incierto. Añadió que la ciudadanía merece una explicación de la administración Trump.

Su abogado afirmó que Juan Méndez se encuentra recluido en un centro de detención en Dover, New Hampshire, con una audiencia programada para el 7 de mayo.

"Mis clientes hicieron lo que les correspondía; fueron muy respetuosos, respetaron y ejercieron sus derechos, declararon su derecho a guardar silencio y a contar con representación legal, y fueron recibidos con brutalidad", declaró Galvez Sniffin. "Fueron recibidos con violencia".

El ICE no ha respondido a las solicitudes de comentarios de NBC10 Boston y Telemundo Nueva Inglaterra.