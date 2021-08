The #LastBestShot: una campaña para aumentar la aceptación de las vacunas

Casi 18 meses después de que la pandemia de coronavirus cerrara gran parte del mundo, todavía estamos en un estado de incertidumbre. Se desarrolló una vacuna para un virus mortal con una velocidad sin precedentes, pero muchos aún no la han aplicado.

Por eso, los socios de medios de la ciudad, incluidos Telemundo Nueva Inglaterra, NBC10 Boston y NECN, están participando en un esfuerzo comunitario del Boston Globe, llamado "The Last Best Shot", un llamado a la acción para reforzar que la única forma de salir de la pandemia es la vacunación. .

El Globe ha trabajado para ayudar a disipar los mitos comunes sobre las vacunas, examinó lo que habría sucedido si el brote reciente en Provincetown hubiera ocurrido entre personas no vacunadas, habló con escépticos que cambiaron de opinión y se vacunaron y más. Lea la serie completa aquí.

Para saber dónde puede ir para vacunarse, visite este sitio.