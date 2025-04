Tiroteo deja dos muertos en New Haven

Dos personas murieron en un tiroteo en New Haven, Connecticut, el lunes por la noche.

La policía acudió a la zona de las calles Goffe y Winter alrededor de las 9:50 p.m. cuando recibieron informes de disparos y encontraron a dos víctimas en el lugar, según informó la policía.

Una víctima falleció en el lugar y la otra en el hospital, según la policía.

No se dispuso de más información de inmediato.

At about 9:50pm last night, NHPD officers responded to the area of Goffe/Winter for a call of people shot. On arrival, two victims were located. One was pronounced dead on scene, the second succumbed to his injuries at the hospital.