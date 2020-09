Todo lo que debes saber de las acusaciones de fraude contra nueve policías de Boston

Nueve oficiales actuales y retirados fueron acusados esta semana en relación con un supuesto esquema de fraude de horas extra en el almacén de pruebas del Departamento de Policía de Boston.

Los fiscales federales dijeron el miércoles que los oficiales asignados a la Unidad de Control de Pruebas del Departamento de Policía de Boston malversaron más de $200,000 entre 2016 y 2019.

Los acusados fueron identificados como:

Teniente Timothy Torigian, 54, de Walpole

Sargento jubilado. Gerard O’Brien, 62, de Braintree

Sargento jubilado. Robert Twitchell, 58, de Norton

Oficial retirado Henry Doherty, de 61 años, de Dorchester

Oficial retirada Diana López, 58, de Milton

Oficial retirado James Carnes, 57, de Canton

Oficial Michael Murphy, de 60 años, de Hyde Park

Oficial retirado Ronald Nelson, de 60 años, de Jamaica Plain

Oficial Kendra Conway, de 49 años, de Boston

En una acusación revelada el miércoles se les acusó de un cargo de conspiración para cometer robo en relación con programas que reciben fondos federales y un cargo de malversación de fondos de una agencia que recibe fondos federales.

Los fiscales alegan que los nueve agentes malversaron colectivamente más de $200,000 en pago de horas extra entre mayo de 2016 y febrero de 2019. Solo Torigian recibió más de $43,000 por horas extra que nunca trabajó. Twitchell, O'Brien y Doherty recibieron cada uno más de $25,000; Carnes y López más de $20,000; y Murphy, Nelson y Conway más de $15,000 por horas que no trabajaron.

Según la acusación formal, los agentes acusados ​​fueron asignados a la Unidad de Control de Pruebas del Departamento de Policía de Boston, donde eran responsables de almacenar, catalogar y recuperar pruebas en el almacén. Los oficiales de control de evidencia eran elegibles para ganar tiempo extra de una vez y media su salario regular por horas para las asignaciones de tiempo extra. Los fiscales alegan que, a partir de al menos mayo de 2016, los acusados ​​salían rutinariamente de los turnos de horas extra dos o más horas antes, pero presentaron comprobantes de horas extra falsos y fraudulentos que afirmaban haber trabajado la totalidad de cada turno.

Un turno de horas extra, llamado horas extra de “purga”, se centró en reducir el inventario del almacén de pruebas, dijeron los fiscales. Se suponía que el turno se realizaría de 4 a 8 p.m. de lunes a viernes. Pero en los días en que los acusados ​​afirmaron haber trabajado hasta las 8 p.m., el almacén estaba cerrado, bloqueado y alarmado mucho antes de las 8 p.m. y, a menudo, a las 6 p.m. o antes.

Los acusados ​​presentaban rutinariamente comprobantes de horas extras falsos y fraudulentos que afirmaban haber trabajado de 4 a 8 p.m. Los supervisores, que también se fueron antes de este turno, presuntamente presentaron sus propios recibos falsos y fraudulentos y también respaldaron a sabiendas los recibos de horas extra fraudulentas de sus subordinados.

Otro turno, llamado “quiosco” de horas extras, estaba disponible para dos oficiales de la Unidad de Control de Evidencia un sábado al mes de 6 a.m. a 2:30 p.m. Este cambio implicó recolectar materiales, como medicamentos recetados no utilizados, de los quioscos en cada distrito policial de la ciudad y luego transportar los materiales a un incinerador en Saugus. Los fiscales dijeron que los acusados ​​que realizaban este turno de horas extra solían presentar comprobantes de horas extra que afirmaban haber trabajado ocho horas y media cuando, de hecho, con frecuencia completaban el trabajo y abandonaban el turno temprano, a menudo antes de las 10 a.m.

Los cargos fueron presentados por fiscales federales porque de 2016 a 2018, la policía de Boston recibió dinero de una subvención del Departamento de Transporte de EE. UU. Y del Departamento de Justicia de EE. UU.

¿Qué pasa después?

O'Brien, Doherty y Nelson se declararon inocentes durante sus apariciones por video ante un tribunal federal en Boston más tarde ese día y fueron liberados bajo reconocimiento personal. El juez dijo que deben entregar sus pasaportes y armas de fuego, no tener contacto con coacusados ​​o testigos y presentarse a libertad condicional. Su próxima comparecencia ante el tribunal es el 15 de octubre.

Los otros también estaban programados para hacer apariciones iniciales en la corte por video en la corte federal en Boston más tarde ese día.

El comisionado de policía de Boston, William Gross, dijo que la Unidad Anticorrupción de su departamento descubrió información sobre presuntos abusos de nómina/horas extra por parte de oficiales de la unidad de gestión de pruebas e hizo que el FBI y la Fiscalía de los Estados Unidos se involucraran en la investigación.

'Totalmente disgustado'

Gross calificó las acusaciones y el comportamiento alegados en las acusaciones como "muy preocupantes" y dijo que no reflejan las actitudes de todo el departamento.

"Exijo a mis oficiales los más altos estándares y espero que obedezcan todas las leyes que han jurado respetar", agregó en un comunicado.

El alcalde de Boston, Marty Walsh, dijo que las acusaciones son "una afrenta a los miles de agentes de policía que hacen su trabajo todos los días con honestidad, integridad y valentía", y dijo que está "indignado" y "totalmente disgustado por el absoluto abuso de confianza de estos nueve personas en el Departamento de Policía de Boston ".

La fiscal de distrito del condado de Suffolk, Rachael Rollins, dijo que estaba "profundamente consternada por las acusaciones", y agregó que si eran ciertas, los oficiales involucrados "han deshonrado la placa".

"En estos tiempos inciertos en los que nos encontramos como nación, con tanta tensión y desconfianza entre las fuerzas del orden y las comunidades que juramos proteger y servir, las acusaciones de hoy son un golpe a la credibilidad de nuestra noble profesión", dijo Rollins en una declaración.

Testimonio pasado de los oficiales es ahora 'sospechoso'

La credibilidad de nueve oficiales ahora está en duda y testimonios que dieron en el pasado son "ahora sospechosos".

Dijo que su oficina agregará los nombres de los oficiales a una lista de aquellos cuya conducta pasada debe ser revelada a los acusados. El fiscal de distrito también notificará a dos destacadas organizaciones de defensa criminal en el estado sobre los arrestos, lo que permitirá a los abogados revisar su papel en casos penales anteriores.

"Tengo la intención de corregir cualquier error que se haya creado debido a una posible mala conducta", dijo Rollins.

No es el primer escándalo de evidencia en Massachusetts

Hace ocho años, la mala conducta de la ex química del laboratorio estatal de drogas Annie Dookhan provocó consecuencias para unos 23,000 casos. Miles más fueron contaminados por un trabajador que robó drogas del laboratorio criminal estatal en Amherst unos años después.

En Braintree, surgieron revelaciones en 2017 de que se robaron armas, drogas y más de $400,000 en efectivo de la sala de pruebas del departamento de policía. Eso significó que se desecharon docenas de casos más.

En Boston, los nueve policías acusados ​​el martes por el fiscal de Estados Unidos no han sido acusados ​​de alterar pruebas. Pero las acusaciones podrían abrir la puerta para que los acusados ​​desafíen su credibilidad en la corte, dijo el abogado defensor criminal Peter Elikann.

Elikann anteriormente representó a un cliente cuyo caso criminal en Braintree fue desestimado. Dijo que en el juicio, la policía debe mostrar cómo se manejaron las pruebas. Y si los oficiales mienten sobre sus horas de trabajo, la cadena de custodia podría estar en duda.

"Se plantea la cuestión, aunque no hay pruebas en este momento, de que la integridad de la evidencia se vio comprometida de alguna manera", dijo.