Todo lo que debes saber sobre la variante Ómicron de COVID-19

Una nueva variante de COVID denominada Ómicron provocó preocupaciones globales y restricciones de viaje para varios países durante el largo fin de semana festivo de Acción de Gracias, pero ¿qué lo hace tan preocupante y qué síntomas debe tener en cuenta?

El riesgo global de Ómicron es "muy alto", dijo el lunes la Organización Mundial de la Salud, ya que más países informaron casos de la variante que ha llevado a la preocupación mundial de que hay más sufrimiento pandémico por delante.

Aquí hay un desglose de lo que sabemos sobre la nueva variante Ómicron, sus síntomas y dónde se han descubierto casos hasta ahora:

¿Qué hace que omicron sea una variante de preocupación?

A pesar de la alarma mundial, todavía hay poco conocimiento sobre la variante y cuán virulenta puede ser.

La Organización Mundial de la Salud anunció la semana pasada que Ómicron ha sido clasificada como una "variante de preocupación".

La Dra. Maria Van Kerkhove, líder técnica del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, dijo que la evidencia temprana sobre Ómicron, conocida por el término técnico B.1.1.529, muestra que la variante tiene una gran cantidad de mutaciones, algunas de las cuales tienen características preocupantes.

Ómicron también ha demostrado tener un mayor riesgo de reinfección en comparación con otras variantes altamente transmisibles, lo que indica que las personas que contrajeron COVID y se recuperaron podrían estar más propensas a contraerlo nuevamente con esta variante.

El principal experto en enfermedades infecciosas de EE. UU., El Dr. Anthony Fauci, agregó que los expertos en salud pública están tratando de encontrar respuestas a preguntas como si la variante Ómicron causa una enfermedad más grave y si puede evadir la protección de vacunas o tratamientos.

"También tiene un montón de mutaciones que sugerirían que podría evadir la protección, por ejemplo, de los anticuerpos monoclonales y quizás incluso el plasma convaleciente para las personas que han sido infectadas y recuperadas, y posiblemente la vacuna. Todos estos son quizás, pero la sugerencia es suficiente ", dijo Fauci.

La rápida propagación de la variante también es preocupante, dijo.

"Parece haberse propagado con bastante rapidez en Sudáfrica, aunque las cifras son relativamente pequeñas, su capacidad para infectar a las personas que se han recuperado de la infección e incluso a las personas que se han vacunado nos hace decir: 'Esto es algo que tienes prestar mucha atención y estar preparado para algo que es serio'", explicó Fauci. "Puede que no sea así, pero realmente quieres adelantarte, y esa es la razón por la que estamos haciendo lo que estamos haciendo".

¿Cuáles son los síntomas del Ómicron?

Los síntomas de COVID relacionados con la variante Ómicron han sido descritos como "extremadamente leves" por el médico sudafricano que dio la alarma por primera vez sobre la nueva cepa.

La Dra. Angelique Coetzee, presidenta de la Asociación Médica de Sudáfrica, le dijo a la BBC el domingo que comenzó a ver pacientes alrededor del 18 de noviembre que presentaban "síntomas inusuales" que diferían ligeramente de los asociados con la variante delta, que es la más virulenta. cepa del virus hasta la fecha y globalmente dominante.

"De hecho, comenzó con un paciente masculino que tiene alrededor de 33 años y me dijo que estaba extremadamente cansado durante los últimos días y que tenía estos dolores y molestias corporales con un poco de dolor de cabeza", le dijo a la BBC.

El paciente no tenía dolor de garganta, dijo, sino más bien una "garganta irritada", pero sin tos ni pérdida del gusto u olfato, síntomas que se han asociado con cepas anteriores del coronavirus.

Coetzee dijo que examinó al paciente masculino para detectar COVID, y él dio positivo, al igual que su familia, y luego dijo que vio más pacientes ese día que presentaban los mismos tipos de síntomas que diferían de la variante delta.

Otros pacientes que había visto hasta ahora con la variante Ómicron también habían experimentado lo que ella describió como síntomas "extremadamente leves", y agregó que sus colegas habían notado casos similares.

"Lo que estamos viendo clínicamente en Sudáfrica, y recuerde que estoy en el epicentro de esto donde estoy practicando, es extremadamente leve, para nosotros [estos son] casos leves. No hemos admitido a nadie, he hablado a otros colegas míos y dan la misma imagen ".

¿Dónde se han notificado casos hasta ahora?

Sin embargo, el alcance de la propagación real de la variante omicron en todo el mundo aún no está claro a medida que los países descubren nuevos casos cada día.

Científicos de varios lugares, desde Hong Kong hasta Europa y América del Norte, han confirmado su presencia.

La autoridad de salud pública holandesa confirmó que 13 personas que llegaron de Sudáfrica el viernes han dado positivo hasta ahora por Ómicron. Se encontraban entre las 61 personas que dieron positivo por el virus después de llegar en los dos últimos vuelos al aeropuerto Schiphol de Ámsterdam antes de que se implementara la prohibición de vuelos. Los aislaron de inmediato, la mayoría en un hotel cercano.

El ministro de salud de Canadá dice que los dos primeros casos de omicron del país se encontraron en Ontario después de que dos personas que habían viajado recientemente desde Nigeria dieron positivo.

Las autoridades de Australia dijeron que dos viajeros que llegaron a Sydney desde África se convirtieron en los primeros en el país en dar positivo por la nueva variante. Las llegadas de nueve países africanos ahora deben ponerse en cuarentena en un hotel a su llegada. Dos estados alemanes informaron de un total de tres casos de viajeros que regresaron durante el fin de semana.

Durante mucho tiempo se anticipó un nuevo aumento e incluso una nueva variante, pero la velocidad con la que el omicron golpeó fue un "shock" para los expertos en salud de Sudáfrica.

Si bien el número de casos confirmados sigue siendo relativamente bajo, ha aumentado a un ritmo elevado. El nuevo pico comenzó después de algunas fiestas de estudiantes en Pretoria. Los números aumentaron rápidamente de unos pocos cientos de casos por día a miles. Sudáfrica anunció el sábado 3220 nuevos casos, de los cuales el 82% están en la provincia de Gauteng, hogar de Pretoria y la ciudad más grande de Sudáfrica, Johannesburgo, según el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles. Eso todavía está muy por debajo del pico de la última ola, cuando se confirmaron más de 25,000 en un día.

Hasta el 90% de los nuevos casos en la provincia de Gauteng son causados ​​por Ómicron, dijo Tulio de Oliveira, director de la Plataforma de Secuencia e Innovación en Investigación de KwaZulu-Natal, en un tuit, citando los resultados de las pruebas de diagnóstico.

¿Está omicron en los EE. UU. O en Massachusetts?

Estados Unidos aún no ha identificado ningún caso, pero Fauci y otros expertos advirtieron que ya podría haber llegado a Estados Unidos.

"No me sorprendería si lo fuera. No lo hemos detectado todavía, pero cuando tienes un virus que muestra este grado de transmisibilidad y ya tienes casos relacionados con viajes que han observado en Israel y Bélgica y en otros lugares, cuando se tiene un virus como este, casi invariablemente, en última instancia, se propagará esencialmente por todas partes ", dijo Fauci.

¿Dónde se restringen los viajes?

A medida que se confirman casos de la variante en todo el mundo, un número cada vez mayor de naciones están endureciendo sus fronteras a pesar de las súplicas de precaución y los arrebatos de consternación de algunos.

A partir del lunes, Estados Unidos ha restringido los viajes desde Sudáfrica y siete países vecinos: Botswana, Zimbabwe, Namibia, Lesotho, Eswatini, Mozambique y Malawi.

Israel tomó medidas para prohibir la entrada de extranjeros y exigir la cuarentena para todos los israelíes que lleguen del extranjero.

Y el primer ministro japonés, Fumio Kishida, dijo el lunes que Japón está considerando intensificar los controles fronterizos. Kishida dijo a los periodistas que planeaba anunciar nuevas medidas además del requisito actual de cuarentena de 10 días para los viajeros de Sudáfrica y otros ocho países cercanos. Japón todavía tiene su frontera cerrada a los turistas extranjeros de cualquier país.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Marruecos tuiteó el domingo que todos los viajes aéreos entrantes al país del norte de África se suspenderían para "preservar los logros alcanzados por Marruecos en la lucha contra la pandemia y proteger la salud de los ciudadanos". Marruecos ha estado a la vanguardia de las vacunas en África y mantuvo sus fronteras cerradas durante meses en 2020 debido a la pandemia.

Muchos países están introduciendo tales prohibiciones, aunque van en contra del consejo de la OMS, que advirtió contra cualquier reacción exagerada antes de que la variante se estudie a fondo.

¿Qué está haciendo Massachusetts con la nueva variante?

El gobernador Charlie Baker le dijo a GBH News el domingo que ha estado en contacto con la Casa Blanca y espera que más información sobre omicron y la amenaza que podría representar esté disponible "relativamente rápido".

"Hay tres grandes preguntas", dijo Baker. "El primero es la transmisibilidad en relación con las variantes anteriores. El segundo es la naturaleza del impacto que tiene en las personas que se infectan, que es un tema realmente importante y difícil de responder de inmediato para la gente. El tercero es , ¿cuál es el problema probable asociado con esto en relación con las vacunas que ya están disponibles? Y esa pregunta, creo, se responderá con relativa rapidez ".

El gobernador instó a las personas que aún no se han vacunado a que lo hagan y dijo que las personas que han sido vacunadas deben recibir una vacuna de refuerzo tan pronto como sean elegibles para una. Baker dijo que planea recibir su dosis de refuerzo el viernes.

"Recuerde, pasamos por un ejercicio similar aquí en Delta", dijo durante una aparición radial por separado el lunes. "Hubo mucha preocupación sobre la transmisibilidad y la virulencia. La conclusión fue que era más transmisible, pero no más virulento. Las vacunas resultaron funcionar bastante bien".

"Entiendo la preocupación, pero creo que la gente debe reconocer y comprender que la gente está persiguiendo esto con bastante fuerza, y probablemente tomará unos días descubrir lo que no sabemos", agregó Baker. "Una vez más, lo mejor que podemos hacer es lo que hemos estado predicando y practicando durante un tiempo".

¿Qué están haciendo otros estados y países sobre omicron?

Además de las prohibiciones de viaje, el viernes, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró el estado de emergencia en medio de un aumento reciente en las métricas de coronavirus y la preocupación por posibles picos debido a las variantes delta y omicron.

La orden, que entrará en vigor el viernes, permitirá a Nueva York adquirir suministros para combatir la pandemia, aumentar la capacidad hospitalaria y combatir la posible escasez de personal. También permitiría al Departamento de Salud del estado limitar los procedimientos no esenciales y no urgentes en los hospitales.

En consejo a sus estados miembros, la agencia de la ONU los instó a acelerar la cobertura de vacunación contra COVID-19 "lo más rápido posible", particularmente entre los grupos de alta prioridad, y a mejorar los esfuerzos de vigilancia y secuenciación.

España anunció que no admitirá visitantes británicos no vacunados a partir del 1 de diciembre. Italia estaba revisando listas de pasajeros de aerolíneas que llegaron en las últimas dos semanas. Francia sigue impulsando las vacunas y las inyecciones de refuerzo.

¿Qué pasa con las vacunas y la prevención de la nueva variante?

El director médico de Moderna, Paul Burton, dijo el domingo que el fabricante de vacunas podría lanzar una vacuna reformulada contra la variante del coronavirus omicron a principios del próximo año.

El fabricante de vacunas "movilizó a cientos" de trabajadores a partir de la madrugada del jueves, el Día de Acción de Gracias, para comenzar a estudiar la nueva variante, dijo la compañía en un comunicado.

Las vacunas actuales podrían brindar cierta protección, dependiendo de cuánto tiempo hace que se inyectó a una persona, dijo Burton. Aún así, dijo que las personas no vacunadas deberían vacunarse o recibir sus vacunas de refuerzo, si son elegibles.

No está claro si se necesitarán nuevas formulaciones o si las vacunas COVID actuales brindarán protección contra la nueva variante que ha comenzado a extenderse por todo el mundo.

"Deberíamos conocer la capacidad de la vacuna actual para brindar protección en las próximas semanas, pero lo notable de las vacunas de ARNm, la plataforma Moderna, es que podemos movernos muy rápido", dijo Burton en el programa Andrew Marr Show de la BBC. "

"Si tenemos que hacer una vacuna nueva, creo que será a principios de 2022 antes de que realmente esté disponible en grandes cantidades", agregó el jefe de Moderna.

Según Van Kerkhove, el Comité Asesor Técnico de la OMS para la Evolución del Virus se reunirá "regularmente" en relación con la nueva variante.

Sin embargo, señaló que las pruebas pueden tardar días y semanas en recibir resultados que podrían proporcionar una mejor comprensión de los impactos con Ómicron.

Hasta que se encuentre más información, Van Kerkhove alentó a las personas a evitar su exposición a la infección por COVID distanciándose, usando una máscara, evitando los espacios abarrotados, lavándose las manos constantemente y vacunándose.