Todo lo que sabemos sobre la investigación de New Hampshire done una madre y sus 2 hijos fueron asesinados

Un menor fue arrestado el jueves por la muerte a tiros de una madre y sus dos hijos que fueron encontrados muertos en su casa de Northfield, New Hampshire, la semana pasada.

La persona ha sido acusada bajo las leyes juveniles de tres cargos de asesinato en primer grado y un cargo de falsificación de evidencia física en relación con los homicidios de una mujer de 25 años y sus hijos, de 1 y 4 años, el 3 de agosto. Cada uno murió de una sola herida de bala, dijeron las autoridades.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Los agentes de la ley que respondieron a una llamada al 911 encontraron los tres cuerpos dentro de la residencia.

Debido a que el sospechoso no es un adulto, la oficina del fiscal general dijo que no se daría más información. No compartieron el nombre del sospechoso, la edad u otra información de identificación, citando restricciones legales para compartir información sobre niños acusados ​​de delitos.

El fiscal general adjunto principal, Geoffrey Ward, no dijo si la familia conocía al sospechoso o si las búsquedas en varias ciudades de New Hampshire durante la semana pasada arrojaron alguna evidencia.

Un descubrimiento espeluznante

La policía encontró los cuerpos de Kassandra Sweeney, de 25 años, y sus dos hijos, Benjamin Sweeney, de 4 años, y Mason Sweeney, de 1 año, en su casa de Wethersfield Drive la mañana del 3 de agosto mientras respondía a una llamada al 911. Cada uno murió de una sola herida de bala, encontraron las autopsias.

Las autopsias se realizaron la semana pasada y el médico forense jefe determinó que los tres miembros de la familia murieron por heridas de bala únicas. Sus muertes han sido declaradas homicidios.

Las autoridades buscaron evidencia en el caso el sábado en Northfield y Tilton, y nuevamente el miércoles cerca de la Interestatal 93 en Concord, Canterbury y Tilton, pero no dijeron de inmediato si descubrieron alguna evidencia relacionada con el caso.

Mientras continuaba la investigación, los rumores se extendieron en Northfield, un pueblo de menos de 5,000 habitantes al norte de Concord y al suroeste de la Región de los Lagos.

“Todos los demás clientes vienen a decir algo sobre el arma y quién lo hizo”, dijo Barbara Moulton, que trabaja en una tienda local.

"Los primeros tres o cuatro días la gente estaba realmente asustada, como, 'Oh no, ¿quién era?'", agregó.

Funeral de Kassandra Sweeney durante el fin de semana

Se planea un funeral para Kassandra Sweeney y sus dos hijos el sábado en Concord.

Mientras las autoridades buscan hacer justicia a la familia, los seres queridos buscan un cierre. Los obituarios publicados por Bennet Funeral Home en Concord comparten un vistazo a la joven familia de Northfield.

Benjamin Michael tenía solo 4 años. Le gustaba aprender sobre dinosaurios, hacer manualidades y amaba las noches de cine con sus padres y su hermano pequeño Mason.

Mason tenía solo 1 año. Le encantaba bailar "Baby Shark". Pasar tiempo con sus abuelos fue lo más destacado del fin de semana, según su obituario.

Su madre de 25 años, Kassandra, convirtió a su familia en el centro de su mundo, pasando la mayor parte de su tiempo construyendo recuerdos con su esposo y sus dos hijos.

El niño de New Hampshire está siendo aclamado como un héroe por alertar a sus padres en Swanzeey, NH sobre euen poderoso incendio.

Sean Sweeney se expresa

Ward dijo la semana pasada que la oficina del fiscal general había estado en contacto con el padre de los niños, Sean Sweeney, y que ha sido "muy cooperativo y útil en esta investigación". Dijo que el defensor de testigos de víctimas del fiscal general está trabajando con él y su familia.

"Obviamente está más que devastado como resultado de estos crímenes", dijo Ward.

Sweeney habló sobre el caso por primera vez en una publicación de Facebook el domingo por la mañana.

"Quería agradecer a todos por el alcance y el apoyo, aunque las cosas nunca volverán a ser 'normales', mi cuerpo finalmente se apagó y me permitió dormir un poco anoche y me desperté sintiéndome lo más 'normal' posible", escribió.

Sweeney dijo que "no puede confirmar nada sobre lo que sucedió y quién es el responsable" y llamó a su esposa Kassandra "la persona más increíble, cariñosa y dulce que alguien podría conocer", y agregó que amaba mucho a sus hijos. mucho.