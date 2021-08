Tomase: los Red Sox están acabando con la paciencia de Alex Cora

Alex Cora escuchó una pregunta sobre Martín Pérez para comenzar la conferencia de prensa posterior al juego del jueves, pero no la respondió.

Tenía algo más que quería sacar de su pecho después de una desmoralizante derrota por 8-1 ante los Tigres.

"Puedo decirlo simple y llanamente para todos", dijo Cora. "No creo que ustedes tengan que hacer muchas preguntas hoy".

Cora atravesó la letanía de fracasos que marca este tramo de seis derrotas en siete partidos que ha sacudido al ex primer lugar. Es seguro decir que no está contento.

"No lanzamos, no jugamos buena defensa, no bateamos", dijo. "No fue un buen esfuerzo hoy. Donde estamos ahora, tenemos que mejorar. Ese es el resultado final".

Sería fácil señalar la fecha límite de cambios de la MLB, cuando la gerencia hizo solo adiciones menores o tardías a la lista, y asumir que los Medias Rojas están jugando mal como resultado. Pero en realidad, sus luchas son anteriores al 30 de julio.

Comparando la primera mitad con la segunda, y luego la segunda con lo que hemos visto hasta ahora en agosto, pinta la imagen de un club que tiende en general en la dirección equivocada durante más de un mes. Y está en todas partes.

En la primera mitad, los titulares de los Medias Rojas poseían un porcentaje de victorias de .567 y una efectividad de 4.47 mientras lanzaban 475 entradas, ubicándose sexto, vigésimo y octavo, respectivamente, en el béisbol. Sin embargo, desde el receso del Juego de Estrellas, los titulares tienen apenas 4-8, con una efectividad de más de una carrera completa más alta en 5.50, y solo han lanzado 86.2 entradas.

Las cosas no están mejor ofensivamente. Los Medias Rojas ocuparon el tercer lugar en carreras en la primera mitad con 464, el 27 en la segunda mitad con 73, y murieron en agosto pasado con solo nueve.

Entonces, cuando Cora sonó enojado el jueves, sus justificaciones se extendieron mucho más allá de la última semana.

"Para que logremos esto, tenemos que jugar mejor béisbol en general", dijo. "Parece que ahora mismo vamos un paso más lento, no nos estamos moviendo bien y sé que estamos en agosto y es una rutina, pero tenemos la oportunidad de jugar en octubre. Nos ponemos en esta situación. La gente puede dudar de nosotros o puede sentir que este equipo puede hacerlo, pero en resumen, tenemos que presentarnos todos los días y jugar mejor".

No hay duda de que los Medias Rojas se están arrastrando y se habrían beneficiado de una ayuda más inmediata el 30 de julio que el lesionado Kyle Schwarber y un par de relevistas que se encendieron el jueves.

Xander Bogaerts claramente no es él mismo, quizás debido a una lesión en la muñeca, y está bateando solo .236 con tres jonrones desde el 1 de julio. El OPS de Alex Verdugo cayó por debajo de .800 el 24 de junio y desde entonces está bateando solo .248 con un jonrón. Incluso J.D. Martínez, tan bueno en abril y mayo, se ha derrapado, bateando apenas .214 en las últimas tres semanas con un jonrón.

Quizás los Medias Rojas podrían sobrevivir al apagón ofensivo con un mejor pitcheo, pero los titulares han elegido un mal momento para volverse fétidos, con el derecho Garrett Richards y el zurdo Martin Pérez, los principales candidatos a ser sacados de la rotación por Chris Sale y Tanner Houck.

"Hemos estado trabajando muy duro para llegar a este punto", dijo Cora. "No estoy diciendo que esto sea aceptable porque vamos a pasar por tramos como este, pero cuando miras lento y no es que no te guste, tienes que ser mejor al final…. Tenemos que jugar mejor si queremos lograrlo ".

En este momento parecen lentos y su dirigente ya ha visto suficiente.