Tomase: Tampa agrega a Nelson Cruz, poniéndole presión a los Red Sox

Los Medias Rojas pelearon una batalla con las implicaciones de la Liga Americana Este contra los Yankees el jueves por la noche. Pero media hora antes incluso de salir al campo, vieron a los Rays abrir otro frente en la guerra por la supremacía divisional.

No es frecuente que el intercambio de un jugador de 41 años pueda enviar conmociones sísmicas a todo el béisbol, pero Nelson Cruz no es un jugador de 41 años común y esos Rays ingeniosos no son una organización común.

Adquirieron al bateador designado de los Mellizos en un éxito de taquilla que coloca al mejor bate puro del mercado en el medio de la alineación de Tampa. A los Rays no les han faltado carreras, comenzando la noche en quinto lugar en la Liga Americana en ese departamento, pero lo están haciendo con prestidigitación, ubicándose en el medio del pelotón en todas las demás categorías ofensivas, excepto boletos (3ro) y robos (2do ).

Cruz cambia esa ecuación y aborda la mayor debilidad de Tampa, que fue la incapacidad de batear al pitcheo zurdo. Entre los Medias Rojas (Eduardo Rodríguez, tal vez Chris Sale), los Medias Blancas (Carlos Rodon, Dallas Keuchel) y los Astros (Framber Valdez), los Rays no veían escasez de zurdos de calidad en la postemporada, y eso es lo que hace este trato.

Mientras tanto, hace que la tarea de mantener la división sea mucho más difícil para los Medias Rojas. El manager Alex Cora estaba entusiasmado luego de que la palpitante victoria del jueves por 5-4 sobre los Yankees en 10 entradas mantuvo a los Sox un juego por delante de los Rays, quienes lograron su propia remontada para vencer a los Indios. Pero había una pizca de tristeza en su voz cuando se le preguntó sobre el intercambio de Cruz.

"Quiero decir, esperábamos eso", dijo. "Los equipos intentarán mejorar. Nelson Cruz es uno de los mejores bateadores de las Grandes Ligas, así que mejoraron".

Ahora la pregunta es cómo responde Chaim Bloom. Los Medias Rojas permanecen en el mercado por un bate zurdo propio para jugar en la primera base, y probablemente sería prudente apuntar a los relevistas que combinen bien con Tampa y Houston. En el caso de los Rays, eso significa otro zurdo para neutralizar a Brandon Lowe, Austin Meadows y Joey Wendle, incluso con Cruz. Cuando se trata de los Astros, buena suerte, porque esa es la mejor ofensiva en el béisbol y golpean casi todo.

Ahora los Medias Rojas también deben lidiar con Cruz. El toletero intemporal es un compañero de entrenamiento de temporada baja del DH J.D. Martínez de los Medias Rojas, quien ha admitido que se ha metido la cabeza por jugar para siempre. Cruz también es un favorito desde hace mucho tiempo del ex bateador designado de los Medias Rojas David Ortiz, quien le rogó al gerente general Ben Cherington que firmara a su compatriota dominicano después de la temporada 2013.

En cambio, Cruz fue a Baltimore, conectó 40 jonrones e inició el renacimiento que lo ha convertido en un miembro del Salón de la Fama. Sus 279 jonrones desde 2014 son la mayor cantidad en el béisbol y 29 más que Mike Trout, que ocupa el segundo lugar, y no es que se esté desacelerando.

Está bateando .294 con 19 jonrones y 50 carreras impulsadas y acaba de llegar a su séptimo equipo All-Star. También es considerado una influencia A-plus en el clubhouse, y ¿mencionamos que asesina a los Medias Rojas, particularmente en Fenway Park, donde es un bateador de .343 de por vida con 11 jonrones en 43 juegos?

Bloom no está programado para reaccionar de forma exagerada a los movimientos de otro equipo, no después de todos esos años en Tampa, donde los Rays sabían que no tenía sentido rechinar los dientes por los gastos masivos de los Yankees o los Medias Rojas.

Sin embargo, los Rays han puesto a los Medias Rojas en una posición inesperada al asumir aproximadamente $5 millones en el salario prorrateado de Cruz, mientras que Boston aún tiene que demostrar que gastará más allá del umbral del impuesto de lujo de $210, que básicamente colinda. Tampa abrió la temporada con solo $67 millones comprometidos en su equipo, pero imagínese quedarse corto en la postemporada porque Tampa gastó y los Medias Rojas del gran mercado no querían extenderse financieramente para, digamos, el primera base de los Cachorros, Anthony Rizzo.

Esa sería una manera difícil de perder una guerra, y los Rays simplemente hicieron una gran movida.