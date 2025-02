Tormenta de nieve que se acerca amenaza con afectar partes de Nueva Inglaterra

A pesar de que no hace tanto viento, el miércoles sigue ventoso. Eso no ayuda con la sensación térmica, que se mantiene en los 10 grados durante la tarde, pero está mejor que antes. En cuanto a la temperatura, no hace tanto frío como los miserables 25 grados del martes, pero tampoco mucho mejor, 28/29.

Hablando de frío, el invierno ha sido muy frío. Cuando comparamos los días más fríos de este invierno con los inviernos pasados, este se clasifica tan frío como el de 2015. La cantidad de días en los que la temperatura promedio fue de 32 grados o menos es de 45 días. Esa es la misma cantidad que en 2015 hasta este punto en febrero. Eso es decir algo.

¿Qué áreas podrían ver nieve el jueves?

En cuanto a la nieve, todavía estamos por debajo de lo normal en los dos sitios climáticos principales de Boston y Worcester. De cara al futuro, no tenemos muchas oportunidades de aumentar esas cifras. Sin embargo, estamos viendo una tormenta bastante grande pasar rápidamente hacia el sur el jueves.

La baja presión superior que la aleja creará un entorno propicio para nevadas y nieve por efecto océano en South Shore, Cape & Islands. Sin embargo, Nantucket puede estar lo suficientemente cerca de la tormenta como para recibir la mayor cantidad de nieve. Este sistema pasará bastante rápido, con cielos despejados (y SIN mucho viento) regresando el viernes.

El fin de semana finalmente está tranquilo. No amenazan tormentas y finalmente podemos recuperarnos por encima del punto de congelación y tener tiempo para descongelarnos.

