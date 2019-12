Tormenta Invernal dejará hasta 2 pies de nieve en partes de Nueva Inglaterra

En este fin de semana, Nueva Inglaterra verá nieve que muta a lluvia y regresa nuevamente a nieve. El norte de Nueva Inglaterra verá 1 - 2 pies de nieve, mientras que el sur de Nueva Inglaterra verá nieve pesada, que se convierte en aguanieve, y luego a lluvia en el sureste, y luego volverá la nieve mientras el aire ártico pone las temperaturas en el suelo.

El sábado por la noche hasta el domingo por la tarde es cuando llega el ambiente invernal. El sábado por la tarde estará seco y nublado con temperaturas en los 20.

Sigue nuestras alertas del tiempo aquí.

Todo el mundo comienza con nieve de oeste a este. La cantidad será de 1 pulgada por hora entre las 8 p.m. y de 3 a.m., luego 1 - 2 pulgadas de nieve caerán por hora desde las 3 a.m. hasta las 8 a.m. antes de que empiece un cambio.

La nieve comienza a convertirse en aguanieve de sur a norte entre las 5 a.m. al mediodía del domingo. Luego la dirección del viento cambia y entra aire más frío que hará regresar la nieve de 4 a 6 p.m. en Boston. Vermont, el interior de New Hampshire y el interior de Maine será pura nieve en esta tormenta.

Tendremos un corte brusco en la nieve de noroeste a sureste debido a la mezcla de aguanieve.

Estimado de nieve que recibiremos por zona:

Hielo:

La aguanieve y posiblemente una lluvia helada proseguirá el domingo por la mañana, todo se congelará gracias a una helada repentina el domingo por la noche. Las acumulaciones de hielo podrían ser de hasta 2 pulgadas al sur de New Hampshire, hacia la mayor parte del Condado de Worcester a través de Boston, Hartford y Providence.

Viento:

Las ráfagas viento de la mañana del domingo irán entre 20 y 40 mph en tierra. Con la cantidad de nieve y el potencial de hielo, esperamos cortes de energía y daños por árboles.

Inundación costera:

Las advertencias y avisos de inundaciones están en la costa durante la marea alta del domingo por la mañana. Las costas del sur tendrán un aumento de 1 pie con pequeñas inundaciones. North Shore, Cape Ann, Boston, costa sur tendrá 1-3 pies de oleada, inundaciones menores a moderadas. Las olas en la costa el domingo por la tarde alcanzarán un máximo de 10-20 pies.

Pronóstico extendido:

Hará un frío despiadado el lunes con sensación térmica bajo cero. Las máximas rondan los 9 con viento por la tarde. Las temperaturas suben el martes a 20 y luego a 40 a mediados de semana.

