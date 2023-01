Tormenta invernal trae lluvia, nieve y viento para cerrar el día

Se perfila como otro viaje desagradable por la noche ya que una tormenta fuerte, compacta y cargada de agua atraviesa Nueva Inglaterra el miércoles por la tarde y la noche. El frío será marginal al comienzo de la tormenta, pero con una elevación tan tremenda en la atmósfera, estamos viendo una ventana de 3-4 horas de nieve intensa que aterrizará de lleno a media tarde o al final de la tarde.

¿Cuánto durará la nieve?

El cambio a la lluvia será abrupto y parece comenzar en el sur de Rhode Island/Cape Cod/Islas y moverse hacia el norte a partir de las 7:00 p.m. Eso lo ubica en Boston y Worcester cerca de las 8:00 p.m. a más tardar. La lluvia torrencial y el aumento del viento tomarán el control a partir de ahí, y durarán hasta las primeras horas de la mañana del jueves, antes de terminar también rápidamente.

¿La lluvia derretirá la nieve?

Muchos han preguntado si limpiar o no las cosas. Esta vez, no hay nieve en la parte trasera ni congelación, por lo que gran parte de la nieve desaparecerá el jueves por la tarde. Alguna permanecerá (especialmente en las áreas que ven de 3 a 5 pulgadas), pero no parece ser un problema para conducir o caminar. Los máximos del jueves ayudarán con el colapso a medida que alcancemos los 40, si no los 50 en algunos puntos.

El aire más frío llega para el viernes, pero solo para una estadía rápida. Volvemos a los grados 40 para el fin de semana cuando pasan el sol y las nubes, no las tormentas.

Impactos escolares

Algunos distritos escolares de Nueva Inglaterra han planeado una salida temprana el miércoles debido a los impactos esperados de la tormenta de invierno.

Mantente al tanto sobre las condiciones del tiempo y sigue las alertas meteorológicas con el equipo de Primera Alerta de TELEMUNDO NUEVA INGLATERRA. Descarga el app para iPhone aquí y para Android aquí.