Tornado ocasiona daños en Scotland, CT durante tormenta del viernes, dice el NWS

El Servicio Meteorológico Nacional ha confirmado que un tornado EF-1 tocó tierra en Scotland, Connecticut durante las severas tormentas del viernes por la mañana.

El tornado consistió en ráfagas de viento de 100 mph y permaneció en tierra durante aproximadamente 2.7 millas. Tocó tierra en Bass Road alrededor de las 7:53 a. m. y continuó por la ruta 14, también conocida como Huntington Road, y cruzó Pinch Street antes de finalmente elevarse cerca de Brook Road.

EF-1 tornado confirmed Friday August 18, 2021 in Scotland, CT.

The tornado was on the ground for 2.7mi



This is the first EF-1 tornado in Connecticut since the November 13, 2021 Stonington tornado

"Si bien no se observaron muchos daños estructurales, aparte de los daños en las canaletas de dos casas, hubo daños significativos en los árboles", dice el informe.

@ryanhanrahan @bobmaxon @NWSBoston @WX1BOX @WeatherJosh lots of reports of roaring winds and lots of damage in Scotland CT numerous roads closed and trees down. Damage to lines going to houses Rt-14 closed , pinch st brook rd stuff getting cleaned up but lots of outages also pic.twitter.com/tfVrjI3mAp — Scott (@Sandpuppy02) August 18, 2023

Los equipos pasaron el fin de semana evaluando los daños causados por la tormenta, que según dicen incluye más de 100 árboles caídos.

El Servicio Meteorológico Nacional revisó fotos, imágenes de drones y datos de radar como parte de su encuesta. El Departamento de Manejo de Emergencias y Seguridad Nacional ayudó.

[1/3] August 18th Tornadoes: Today we can confirm a tornado impacted the town of Scotland, CT, bringing the total to 5 tornadoes. See below the timeline of events and individual storm reports #CTwx #RIwx #MAwx pic.twitter.com/i5frJyYY7r — NWS Boston (@NWSBoston) August 21, 2023

A severe thunderstorm warning was issued for the area while storms moved through Friday morning. A tornado warning was not issued. Tornadoes also touched down in parts of Massachusetts and Rhode Island.

The National Weather Service is asking impacted residents to fill out a survey listed on their website.