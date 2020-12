Totales de acumulación de nieve hasta el momento

Algunas áreas de Nueva Inglaterra ya han recibido casi un pie de nieve hasta el jueves por la mañana.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, a las 4 a.m., Grafton, Massachusetts, ya tenía 10.5 pulgadas de nieve en el suelo. Algunas partes de Connecticut habían visto 10 pulgadas de acumulación.

Aquí hay un vistazo rápido a algunos de los totales de nevadas tempranas de ciudades y pueblos de la región:

Massachusetts

...Barnstable County... West Falmouth 6.5 559 AM 12/17 Ham Radio Sandwich 6.2 415 AM 12/17 South Sandwich 1 WNW Hyannis 6.0 700 AM 12/17 CoCoRaHS Teaticket 6.0 606 AM 12/17 Ham Radio Hyannis 5.5 445 AM 12/17 WOCN Mashpee 5.5 622 AM 12/17 Ham Radio 3 NNW Falmouth 5.4 700 AM 12/17 CoCoRaHS 1 NW South Dennis 5.2 700 AM 12/17 CoCoRaHS 1 NW East Falmouth 5.0 700 AM 12/17 CoCoRaHS Dennis 5.0 230 AM 12/17 Public East Falmouth 4.8 538 AM 12/17 Ham Radio 6 N Falmouth 4.6 700 AM 12/17 CoCoRaHS Barnstable 4.5 400 AM 12/17 Marstons Mills Pocasset 4.0 545 AM 12/17 Ham Radio 1 ENE North Falmouth 4.0 500 AM 12/17 CoCoRaHS 1 E Truro 4.0 700 AM 12/17 CoCoRaHS 1 NE Barnstable 3.7 535 AM 12/17 CoCoRaHS Brewster 3.5 543 AM 12/17 Ham Radio South Dennis 3.0 112 AM 12/17 Ham Radio 3 E Falmouth 3.0 700 AM 12/17 CoCoRaHS Chatham 1.8 752 AM 12/17 Ham Radio ...Bristol County... Taunton 8.5 746 AM 12/17 Ham Radio 4 N Taunton 8.5 700 AM 12/17 CoCoRaHS 2 ENE Mansfield 8.0 700 AM 12/17 CoCoRaHS NWS Boston/Norton 7.7 751 AM 12/17 Co-Op Observer Dighton 7.5 753 AM 12/17 NWS Employee Attleboro 6.3 610 AM 12/17 NWS Employee Somerset 6.0 757 AM 12/17 Trained Spotter Acushnet 5.8 518 AM 12/17 Ham Radio Fairhaven 5.3 611 AM 12/17 Ham Radio SSE Somerset 5.0 600 AM 12/17 CoCoRaHS New Bedford 5.0 609 AM 12/17 Ham Radio ...Dukes County... West Tisbury 2.5 612 AM 12/17 Ham Radio 1 WSW Vineyard Haven 2.3 700 AM 12/17 CoCoRaHS SW Oak Bluffs 1.5 700 AM 12/17 CoCoRaHS ...Essex County... 1 E Andover 10.1 500 AM 12/17 CoCoRaHS Boxford 10.0 509 AM 12/17 Ham Radio 1 N Haverhill 9.6 630 AM 12/17 CoCoRaHS Haverhill 9.0 526 AM 12/17 Ham Radio Methuen 9.0 801 AM 12/17 Ham Radio Topsfield 8.0 400 AM 12/17 Ham Radio 1 N Amesbury 6.6 630 AM 12/17 CoCoRaHS N Nahant 6.0 718 AM 12/17 CoCoRaHS West Newbury 6.0 405 AM 12/17 Ham Radio NNW Newburyport 5.0 700 AM 12/17 CoCoRaHS Saugus 3.5 137 AM 12/17 Ham Radio ...Franklin County... Rowe 14.5 750 AM 12/17 NWS official COOP East Hawley 14.0 753 AM 12/17 Co-Op Observer Greenfield 11.0 723 AM 12/17 General Public 1 SW Bernardston 9.0 700 AM 12/17 CoCoRaHS Shutesbury 7.0 743 AM 12/17 Ham Radio ...Hampden County... Longmeadow 12.0 435 AM 12/17 Trained Spotter Springfield 11.5 734 AM 12/17 Trained Spotter Southwick 10.3 550 AM 12/17 Ham Radio 3 SE Westfield 10.0 600 AM 12/17 CoCoRaHS Ludlow 10.0 714 AM 12/17 Ham Radio Westfield 9.3 515 AM 12/17 Ham Radio East Longmeadow 8.5 419 AM 12/17 Ham Radio Monson 8.0 530 AM 12/17 Ham Radio Chicopee 7.5 420 AM 12/17 Ham Radio Agawam 5.5 113 AM 12/17 Ham Radio ...Hampshire County... Huntington 10.0 510 AM 12/17 Spotter ID: 17-539 1 WSW Williamsburg 9.0 635 AM 12/17 CoCoRaHS Westhampton 8.0 328 AM 12/17 Trained Spotter Amherst Center 8.0 600 AM 12/17 Emergency Manager Hadley 7.0 654 AM 12/17 Ham Radio 1 SW Easthampton 6.9 700 AM 12/17 CoCoRaHS ...Middlesex County... Wakefield 12.0 750 AM 12/17 Trained Spotter North Reading 11.5 700 AM 12/17 Trained Spotter Tewksbury 11.2 705 AM 12/17 Trained Spotter Holliston 11.0 724 AM 12/17 Ham Radio Natick 11.0 725 AM 12/17 Trained Spotter NE Lexington 11.0 700 AM 12/17 CoCoRaHS Dracut 10.9 614 AM 12/17 Ham Radio Lincoln 10.8 730 AM 12/17 Media Acton 10.5 700 AM 12/17 Trained Spotter Burlington 10.5 733 AM 12/17 Ham Radio 1 ESE Maynard 10.1 700 AM 12/17 CoCoRaHS Medford 10.0 800 AM 12/17 Trained Spotter Cambridge 10.0 734 AM 12/17 Ham Radio 1 NW Hudson 10.0 700 AM 12/17 CoCoRaHS 4 W Sudbury 10.0 700 AM 12/17 CoCoRaHS Hopkinton 10.0 634 AM 12/17 Trained Spotter 1 NW Sherborn 9.8 521 AM 12/17 CoCoRaHS 1 SSE Cambridge 9.7 700 AM 12/17 CoCoRaHS 1 SW Acton 9.6 700 AM 12/17 CoCoRaHS 3 WNW Sudbury 9.5 700 AM 12/17 CoCoRaHS East Acton 9.5 728 AM 12/17 Trained Spotter 2 WNW Wilmington 9.5 700 AM 12/17 CoCoRaHS 3 NNW Littleton 9.2 700 AM 12/17 CoCoRaHS Hudson 9.1 557 AM 12/17 Ham Radio South Natick 9.1 516 AM 12/17 Ham Radio Lexington 9.1 736 AM 12/17 Ham Radio Westford 9.0 629 AM 12/17 Ham Radio Ashland 8.7 426 AM 12/17 Ham Radio 3 ENE Marlborough 8.5 500 AM 12/17 CoCoRaHS Chelmsford 8.2 800 AM 12/17 Ham Radio Pepperell 8.0 744 AM 12/17 Trained Spotter Lowell 8.0 600 AM 12/17 Co-Op Observer Woburn 7.2 552 AM 12/17 Ham Radio SW Ayer 6.6 525 AM 12/17 CoCoRaHS 1 W West Townsend 5.6 630 AM 12/17 CoCoRaHS Somerville 5.0 158 AM 12/17 Ham Radio 2 SSW Pepperell 5.0 700 AM 12/17 CoCoRaHS Sudbury 3.5 151 AM 12/17 Ham Radio ...Nantucket County... Nantucket 3.5 547 AM 12/17 Ham Radio ...Norfolk County... Millis 11.0 716 AM 12/17 Trained Spotter Walpole 10.0 702 AM 12/17 Ham Radio Needham 10.0 658 AM 12/17 Ham Radio Foxboro 9.9 711 AM 12/17 NWS Employee Westwood 9.5 615 AM 12/17 Spotter ID: 16-574 Wrentham 9.0 705 AM 12/17 Ham Radio Holbrook 8.0 740 AM 12/17 Ham Radio Randolph 8.0 704 AM 12/17 Ham Radio Milton 7.8 422 AM 12/17 Ham Radio Sharon 6.0 553 AM 12/17 Ham Radio Cohasset 3.8 420 AM 12/17 Public ...Plymouth County... Whitman 8.7 500 AM 12/17 Trained Spotter Hanover 8.0 533 AM 12/17 General Public 2 SE Bridgewater 7.5 700 AM 12/17 CoCoRaHS Rockland 7.3 530 AM 12/17 Spotter ID: 18-135 2 NNW Marshfield 7.3 700 AM 12/17 CoCoRaHS East Bridgewater 7.0 534 AM 12/17 Ham Radio 2 WNW East Bridgewat 7.0 400 AM 12/17 Trained Spotter WSW East Bridgewater 6.8 645 AM 12/17 CoCoRaHS 1 NNE Abington 6.6 430 AM 12/17 CoCoRaHS Wareham 6.4 445 AM 12/17 Spotter ID: 18-372 Pembroke 6.0 514 AM 12/17 Ham Radio Lakeville 6.0 458 AM 12/17 Ham Radio 11 SSE Plymouth 4.5 700 AM 12/17 CoCoRaHS ...Suffolk County... Dorchester 8.5 737 AM 12/17 Ham Radio Boston 6.8 400 AM 12/17 Public ...Worcester County... Grafton 13.4 659 AM 12/17 Trained Spotter Milford 12.0 758 AM 12/17 Trained Spotter Westborough 11.1 707 AM 12/17 NWS Employee Worcester 10.5 659 AM 12/17 Broadcast Media Northborough 10.0 634 AM 12/17 Ham Radio 4 NW Sterling 9.5 700 AM 12/17 CoCoRaHS Sterling 9.5 735 AM 12/17 Ham Radio Winchendon 9.0 633 AM 12/17 Ham Radio Blackstone 8.8 352 AM 12/17 Ham Radio Spencer 8.0 732 AM 12/17 Ham Radio Ashburnham 7.5 700 AM 12/17 Co-Op Observer Holden 7.0 602 AM 12/17 Ham Radio 1 SSE Holden 7.0 605 AM 12/17 CoCoRaHS 3 S Winchendon 6.8 700 AM 12/17 CoCoRaHS Boylston 6.7 414 AM 12/17 Trained Spotter

Connecticut

...Hartford County... East Hartland 12.5 709 AM 12/17 Ham Radio Manchester 11.5 753 AM 12/17 Trained Spotter 2 SSW Newington 11.2 700 AM 12/17 CoCoRaHS East Farmington Heig 11.0 716 AM 12/17 Ham Radio Simsbury 11.0 535 AM 12/17 Ham Radio Bradley AP 10.9 656 AM 12/17 Airport Avon 10.9 710 AM 12/17 Trained Spotter Canton 10.5 644 AM 12/17 Trained Spotter 1 ENE North Granby 10.2 700 AM 12/17 CoCoRaHS WSW Southwood Acres 9.5 700 AM 12/17 CoCoRaHS 1 SSW North Canton 9.5 700 AM 12/17 CoCoRaHS 4 ENE Suffield 9.0 700 AM 12/17 CoCoRaHS ENE Manchester 7.0 700 AM 12/17 CoCoRaHS 1 NNE Suffield 7.0 700 AM 12/17 CoCoRaHS South Windsor 7.0 126 AM 12/17 Trained Spotter ...Tolland County... Vernon 11.0 706 AM 12/17 Ham Radio Tolland 11.0 616 AM 12/17 Trained Spotter Coventry 9.5 153 AM 12/17 Trained Spotter Staffordville 8.5 529 AM 12/17 Co-Op Observer NNW Staffordville 8.5 500 AM 12/17 CoCoRaHS Andover 8.0 502 AM 12/17 Ham Radio Storrs 8.0 305 AM 12/17 Ham Radio ...Windham County... East Killingly 8.3 439 AM 12/17 NONE Pomfret 6.0 752 AM 12/17 Trained Spotter

Rhode Island

...Bristol County... 2 NNW Bristol 6.6 700 AM 12/17 CoCoRaHS Bristol 5.7 618 AM 12/17 Ham Radio Barrington 4.8 337 AM 12/17 Ham Radio ...Kent County... Coventry 10.0 745 AM 12/17 NONE West Warwick 9.0 752 AM 12/17 Trained Spotter Coventry 2 8.0 700 AM 12/17 Co-Op Observer Greene 6.5 544 AM 12/17 Ham Radio TF Green AP 5.9 655 AM 12/17 Airport ...Newport County... Little Compton 6.5 730 AM 12/17 Trained Spotter 2 S Portsmouth 6.5 700 AM 12/17 CoCoRaHS SSE Jamestown 3.4 700 AM 12/17 CoCoRaHS ...Providence County... Chepachet 12.0 731 AM 12/17 Ham Radio Burrillville 11.5 758 AM 12/17 General Public Cranston 10.0 744 AM 12/17 General Public 1 NNW Greenville 10.0 700 AM 12/17 CoCoRaHS 1 SE North Smithfiel 9.6 700 AM 12/17 CoCoRaHS Glocester 9.5 739 AM 12/17 Trained Spotter North Smithfield 9.1 615 AM 12/17 Public 1 S North Smithfield 9.1 600 AM 12/17 CoCoRaHS Cumberland 8.7 620 AM 12/17 Public North Providence 8.0 328 AM 12/17 Ham Radio Scituate 8.0 600 AM 12/17 Broadcast Media 2 N Providence 7.6 700 AM 12/17 CoCoRaHS 1 SE Riverside 6.1 717 AM 12/17 CoCoRaHS Providence 5.0 302 AM 12/17 Ham Radio ...Washington County... 5 NNE Richmond 9.5 600 AM 12/17 CoCoRaHS Westerly 8.0 241 AM 12/17 Ham Radio 1 E Charlestown 5.8 633 AM 12/17 CoCoRaHS 2 SW Kingston 4.9 700 AM 12/17 CoCoRaHS