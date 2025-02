TOTALES DE NIEVE: Cuánto recibió la región durante la noche?

Una tormenta de nieve azotó Nueva Inglaterra durante la noche, y dejó caer casi 10 pulgadas en un lugar de Maine y casi medio pie en muchas otras ciudades de la región.

Se esperaba que esta tormenta trajera más nieve a la zona de Boston que la que recibimos el jueves, ¡y hay más probabilidades de nieve en el pronóstico para esta semana!

VÉALO GRATIS A CUALQUIER HORA Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés.

While snowfall reports are still trickling in across the region — the 1.2 inches reported at Boston's Logan airport was from midnight, and will likely tick higher — here's a look at snowfall totals and jackpot towns as of 6:30 a.m. Sunday, according to the National Weather Service.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

Si bien los informes de nevadas aún están llegando en toda la región (las 1,2 pulgadas reportadas en el aeropuerto Logan de Boston fueron a partir de la medianoche y probablemente aumentarán), aquí hay un vistazo a los totales de nevadas y las ciudades con más nevadas a las 6:30 a.m. del domingo, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Massachusetts

Bourne: 6.5"

Andover: 6"

Pepperell: 5.5"

Ipswich: 5.5"

Bliss Corner: 5"

Melrose: 5"

Lynn: 5"

Acushnet: 4.8"

Winchester: 4.6"

Townsend: 4.6"

Falmouth: 4.5"

New Bedford: 4.5"

West Tisbury: 4.5"

Lexington: 4.3"

Grafton: 4.3"

Nantucket: 4.1"

Mashpee: 4"

Marstons Mills: 4"

Harwich: 4"

Hopkinton: 4"

Pocasset: 3.8"

Mendon 3.7"

Brewster: 3.7"

Rockland: 3.7"

Canton: 3.5"

Worcester: 3.5"

Dover: 3.2"

Millis: 3"

Pittsfield: 3"

Weymouth: 3"

Savoy: 2.8"

West Bridgewater: 2.7"

Worcester Airport: 2"

Boston Logan Airport:1.2"

New Hampshire

Albany: 8.3"

Freedom: 7.8"

Bristol: 7"

Alton: 6"

Canterbury: 6"

Hillsborough: 5.8"

Winchester: 4.6"

Nashua: 3"

Vermont

West Hartford: 5.6"

Colchester: 2.5"

Landgrove: 1.9"

Maine

East Baldwin: 9.7"

Gorham: 9.5"

Cumberland: 8.1"

Lisbon: 6.5"

Gardiner: 4"

Hope: 3"

Rhode Island

Bristol: 3.6"

Cumberland: 3.5"

TF Green Airport: 2"

Connecticut

Seymour: 5"

Groton: 4.5"

Bethel: 4.5"

Southport: 4.4"

Danbury: 4.2"

New London: 4.2"

Clinton: 4.2"

Southport: 4.1"

Branford: 4"

North Haven: 4"

Weston: 3.8"

Meriden: 3.6"

Westbrook: 3.5"

Wallingford: 3.4"

Waterbury: 3.3"

Coventry: 3.3"

Berlin: 3"

Woodstock: 2.8"

Branford: 2.8"

Meriden: 2.1"

Bradley Airport: 1.9"