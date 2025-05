Comunidad venezolana reacciona a decisión de la Corte Suprema de poner fin al TPS

En un mar de incertidumbre se encuentran hoy miles de venezolanos, beneficiarios estatus de proyección temporal, o TPS por sus siglas en ingles, tras la decisión que emitió la Corte Suprema de justicia el lunes.

Según esta decisión, la administración del presidente Donald Trump tiene luz verde para poner fin al programa que beneficie a más de 350 mil venezolanos.

La decisión de la Corte Suprema tiene vigencia inmediata, sin embargo, se espera que el Departamento de Seguridad Nacional anuncie los lineamientos de cómo van a proceder y esto podría ser de un momento a otro.

“Es una noticia devastadora para miles de venezolanos que hoy se despertaron sin ninguna protección”, dice Ciro Valiente, Vocero de la Asociación de Venezolanos en Massachusetts.

Valiente explica que la decisión "afecta a los Venezolanos que califican con el TPS de 2023, los del 2021 no entran en esta decisión y según la decisión entra en vigencia de forma inmediata”.

Lo primero que hizo esta coalición es enviar un escrito a la Corte Suprema abogando por el parole humanitario que beneficia a las comunidades de Haití, Nicaragua, Cuba y Venezuela.

Ana, quien está entre los miles de venezolanos que llegaron a Estados Unidos en 2023 y se acogieron al TPS, hoy navega entre la incertidumbre y el miedo de no saber qué pasará con su futuro.

"De que en cualquier momento si alguien llega a mi trabajo, o tengo un día normal, o me paran en alguna calle no me garantizan que me protejan o que pueda permanecer en el país", dice le inmigrante venezolana.

Doris landaverde, coordinadora del TPS en Massachusetts dice "nosotros como tepesianos vamos a seguir apoyando y luchando para cambiar el mensaje negativo de nuestra gente."

La Alianza Nacional de TPS no descarta acciones de protesta, mientras los venezolanos centran sus esperanzas en la decisión de la corte de apelaciones del noveno circuito de California, donde inicialmente se bloqueó la medida.

"Visto los antecedentes, ellos apelaron la decisión de la corte de apelaciones, y por eso diríamos que es un día trágico para muchas familias." señala Valiente.

Es importante buscar asesoría legal en este momento, ya que al perder el estatus de protección temporal, los inmigrantes venezolanos corren el riesgo de ser deportados.