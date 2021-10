Trabajador de Subway de Providence despedido por truco con comida que se volvió viral

Tirar comida al suelo y pisarla. Colocar embutidos en el asiento del inodoro. Pararse sobre recipientes de comida y volver a colocarlos en el mostrador.

Un ahora ex trabajador en un restaurante Subway de Providence se vuelve viral y es despedido por un truco que publicó en las redes sociales, según informa WJAR.

El hombre frente a la cámara es Jumanne Clary, quien publicó videos de sí mismo arrojando comida en el Subway donde trabajaba en Waterman Street.

Clary publicó varios videos en múltiples plataformas de redes sociales en las últimas semanas.

"Realmente no quiero hacer esto", dijo en uno de los videos.

Después de que los videos se volvieran virales en los últimos días, y luego de que lo despidieran, Clary publicó un video el domingo en el que habló sobre lo que había hecho.

"No hay justificación para lo que he hecho. Estoy equivocado y acepto toda la responsabilidad y acepto las consecuencias de mis acciones", dijo Clary en el video.

"No les di ningún alimento que fue manipulado a los clientes", afirmó.

Clary repitió a NBC 10 News el lunes que la comida que puso en el inodoro, y en el piso no se sirvió a los clientes.

"Toda la comida se tiró a la basura", dijo a NBC 10.

"Solo tengo que asumir la responsabilidad por ello. No hay explicación. No hay justificación para ello. Simplemente me equivoqué", dijo a NBC 10.

Aunque su explicación es que estaba tratando de crear videos virales en las redes sociales. "La controversia vende. Así es como se gana dinero", dijo Clary a NBC 10. "Sé que esa no es la persona que soy. Es simplemente la persona que represento para llamar la atención".

Subway escribió en un comunicado a NBC 10 que el trabajador fue despedido tan pronto como los dueños de la tienda se enteraron de los videos.

El portavoz del Departamento de Salud de Rhode Island le dijo a NBC 10 que la agencia estaba satisfecha con los pasos que tomaron los propietarios, que incluyeron llamar a la policía.

No está claro si la policía de Providence ha tomado alguna medida.