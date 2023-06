Trabajadora de guardería acusada de tomar fotos de niños desnudos comparece a tribunal federal

Una mujer de New Hampshire que trabajaba en una guardería de Massachusetts está programada para comparecer ante un tribunal federal el miércoles para enfrentar cargos de que tomó fotos sexualmente explícitas de niños de entre 3 y 5 años y se las envió a una expareja.

Lindsay Groves, de 38 años, de Hudson, New Hampshire, fue acusada la semana pasada de explotación sexual de niños y distribución de pornografía infantil. Según los investigadores federales, tomó fotos de niños desnudos en el Creative Minds Early Learning Center en Tyngsboro, Massachusetts, en un baño privado durante los descansos antes de la siesta y se las envió por mensaje de texto a “una persona con la que anteriormente tenía una relación íntima”. Los documentos judiciales muestran que hay más de 2,500 mensajes de texto entre Groves y el individuo.

Su comparecencia inicial ante el tribunal está programada para las 2:15 p.m. el miércoles en el Palacio de Justicia Federal Moakley en Boston. No está claro si aparecerá en persona.

Las autoridades de Massachusetts no identificaron al ex socio de Groves. Pero según la policía de Nashua, la misma investigación condujo al arresto de un exlegislador estatal acusado en New Hampshire de distribuir imágenes de abuso sexual infantil.

Stacie Laughton, de 39 años, de Derry, renunció a la Cámara de Representantes de New Hampshire en diciembre luego de ser acusada de acechar a Groves. Los documentos judiciales no mencionan un abogado para Groves y no está claro si Laughton tiene un abogado que hable en su nombre.

Laughton, demócrata, tiene un largo historial de arrestos. En 2012, se creía que era la primera persona transgénero elegida para una legislatura estatal, pero renunció antes de ocupar su puesto después de que surgieron informes sobre sus condenas de 2008 por fraude de identidad y falsificación de pruebas. Se postuló con éxito nuevamente en 2020 y fue reelegida en 2022 para representar a Nashua, meses después de ser condenada por enviar mensajes de texto repetidamente al 911 durante situaciones que no eran emergencias. Ella renunció en diciembre luego de ser encarcelada por los cargos relacionados con Groves.

La guardería no respondió a un mensaje telefónico, pero, según los informes, cerró y está cooperando con la investigación.

NBC10 Boston habló con una madre que dijo que su hijo es una de las víctimas de Creative Minds. Ella dijo que los investigadores se presentaron en su puerta el miércoles y le pidieron que identificara a su hijo de 3 años en algunas de las fotos.

"Había varias fotos de él en el baño donde sus pantalones estaban en los tobillos. Rompí a llorar", dijo.

La madre dijo que su hijo comenzó a comportarse de manera diferente hace unos meses, pero que no tenía idea de qué estaba mal. Ella dijo que él nunca regresará a Creative Minds, pero quiere más respuestas.

"¿Cuánto tiempo duró esto? ¿A dónde fueron estas fotos? Quiero saber quién será responsable", dijo.

El caso contra Groves es parte del Proyecto Niñez Segura, una iniciativa nacional para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil. La Oficina del Fiscal Federal en Massachusetts pide a los miembros del público que tengan preguntas o inquietudes sobre Groves que llamen al 617-748-3274.