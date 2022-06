Trabajadores de casinos de Rhode Island instan a legisladores a prohibir fumar

Fumar estuvo prohibido dentro de los dos casinos de Rhode Island durante la mayor parte de la pandemia, y ahora los trabajadores de los casinos quieren que los legisladores estatales hagan que la prohibición sea permanente.

Está pendiente en la legislatura un proyecto de ley para derogar la exención otorgada a los casinos en la ley estatal que prohíbe fumar en lugares públicos. Los trabajadores de los casinos Twin River Lincoln Casino de Bally y Tiverton Casino and Hotel de Bally planearon ir a la Cámara de Representantes el miércoles para instar a los legisladores a promover el proyecto de ley, que se ha retenido para un estudio más detallado.

Patti Doyle, vocera de los dos casinos, dijo el miércoles que Bally's Corporation abordaría cualquier inquietud sobre el personal en la mesa de negociaciones. Ella dijo que tienen algunas preocupaciones sobre la propuesta legislativa y ya hacen adaptaciones para los no fumadores.

En Nueva Jersey, los distribuidores de Atlantic City han estado presionando a los legisladores para que prohíban fumar en los casinos durante dos años. El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, ha dicho que firmará un proyecto de ley que prohíba fumar en los nueve casinos de Atlantic City si la Legislatura lo aprueba.

El presidente de la compañía mundial de casinos y entretenimiento Hard Rock dijo el lunes que habló recientemente con Murphy sobre los "desafíos económicos" de prohibir fumar en los casinos.

Vanessa Baker, de 57 años, dijo que supervisa los juegos de mesa en el Tiverton Casino en Rhode Island y notó que su salud mejoró drásticamente cuando no se permitió fumar debido al mandato estatal de uso de máscaras en interiores. Cuando se levantó el mandato y se volvió a fumar en marzo, Baker dijo que pronto comenzó a toser, a tener dolores de cabeza y a tener mucha menos energía, lo que atribuye al humo de segunda mano.

“En una semana vi mi vida deteriorarse”, dijo el miércoles.

La Red de Acción de la Sociedad Estadounidense del Cáncer, los comerciantes de casinos y los representantes sindicales presentaron testimonios en apoyo del proyecto de ley para una audiencia en abril. La representante demócrata Teresa Tanzi patrocinó el proyecto de ley de este año y una legislación similar que se estancó el año pasado. Ella dijo el miércoles que hay demasiada información sobre el humo de segunda mano para seguir permitiendo fumar en los casinos.

“Honestamente, creo que es cruel”, dijo. “Tuvieron dos años de un lugar de trabajo libre de humo. Y solo ser arrojado de vuelta a un ambiente de fumadores como ese sin ninguna consideración de las implicaciones para la salud de los trabajadores, solo agrava el insulto a la lesión que están experimentando”.

Tanzi dijo que su propuesta podría promulgarse como parte del presupuesto estatal.

Doyle dijo que los empleados pueden solicitar trabajar en las áreas de no fumadores de los casinos, ya no se permite fumar mientras están sentados en los juegos de mesa y los casinos tienen sistemas de ventilación avanzados. Ella dijo que se volvió a fumar después de que se levantó el mandato de las máscaras en interiores porque los casinos han acomodado a huéspedes fumadores y no fumadores durante mucho tiempo y los huéspedes parecen apreciar esa política.

“Volvimos a acomodar a los huéspedes fumadores y no fumadores, con algunas barandillas en su lugar”, dijo.

Baker dijo que todos, desde los cantineros y limpiadores hasta los guardias de seguridad, los electricistas y los encargados de tragamonedas, quieren dejar de fumar para garantizar un lugar de trabajo saludable. No existe un nivel seguro de exposición al humo de segunda mano, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Mientras que a los clientes de los juegos de mesa se les pide que se muevan al perímetro para fumar, Baker dijo que los trabajadores del casino están expuestos al humo de segunda mano en todo el edificio.

“Todavía están fumando en el bar, todavía están fumando en las máquinas tragamonedas”, dijo. “Todavía estamos todos respirándolo. Es horrible”.

