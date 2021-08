Trabajadores de la salud en Rhode Island continúan luchando contra los mandatos de vacunas

Sosteniendo carteles y coreando "libertad antes que ser obligados", un grupo de trabajadores de la salud y otros partidarios protestaron contra los mandatos de vacunas frente a la Casa del Estado de Rhode Island el miércoles.

A principios de este mes, el gobernador Dan McKee anunció que todos los trabajadores de la salud en instalaciones con licencia estatal deberán vacunarse antes del 1 de octubre.

"Debería tener el derecho y la libertad de elección. Si me lleva perder mi trabajo, eso es lo que va a ser", dijo Paul Rianna Jr., CNA en el Hospital de Fátima. "Definitivamente habrá escasez una vez que este mandato entre en vigencia".

Incluso con la reciente aprobación total por parte de la FDA de la vacuna COVID-19 de Pfizer, algunos desconfían de recibir la vacuna y quieren más opciones.

Vanessa Delgizzo es enfermera en el Hospital Miriam y está dispuesta a hacerse la prueba del virus con regularidad. Pero esa ya no es una opción.

"Abrí mi correo electrónico con un aviso que decía que si no cumplía, estaría bajo acción correctiva y también sería despedida. Creo que eso está mal. Es coerción en el lugar de trabajo y es una táctica de miedo, y no va a funcionar. No daré marcha atrás, nos necesitan. Queremos ayudar a nuestros pacientes, nos apasiona nuestro trabajo ", dijo a NBC 10 News.

Melissa Bouchard se graduó recientemente de la escuela de enfermería, pero tiene dificultades para postularse para trabajos debido al reciente mandato de vacunas.

"Pasé todo el camino por la pandemia en la escuela de enfermería, me gradué con altos honores, trabajé muy duro para llegar allí y aprobé mis juntas en junio, y ahora me dicen potencialmente debido a decisiones personales que no seré capaz de ingresar a la fuerza laboral ", dijo. "No estoy en contra de las vacunas, estoy en contra del mandato. Cuando tenemos medicamentos controlados por el gobierno, es una pendiente muy resbaladiza".

McKee abordó brevemente el impacto de la aprobación de la FDA en su conferencia de prensa el martes.

"La FDA ayuda, y creo que ayudará a muchas de las empresas, incluidos los hospitales, que ahora han dicho que los trabajadores de los hospitales deben vacunarse. Creo que eso será algo realmente importante para nosotros como Nos esforzamos por vacunar al 90% de las personas en el estado de Rhode Island ", dijo.

El grupo continuará protestando frente a la Casa Estatal de Rhode Island el sábado.