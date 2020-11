Trabajadores del censo fueron dirigidos a ingresar información falsa

Dos trabajadores del censo le dijeron a la Prensa Asociada que sus supervisores los presionaron para que ingresaran información falsa en un sistema informático sobre casas que no habían visitado para poder cerrar casos durante los últimos días del recuento nacional de una vez por década.

Maria Arce dijo que su supervisor en Massachusetts ofreció instrucciones paso a paso sobre cómo engañar al sistema. Dijo que se sentía culpable por mentir, pero que no quería desobedecer a sus supervisores, quienes repetían constantemente que estaban bajo presión de una oficina regional en Nueva York para cerrar los casos.

“Fue todo una farsa. Me sentí terrible, terrible. Sabía que estaba mintiendo. Sabía que estaba haciendo algo mal, pero dijeron: 'No, no, cerramos. Tenemos que hacer esto”, dijo Arce.

En ese momento, a mediados o finales de septiembre, los trabajadores del censo se acercaban a la fecha límite impuesta por la administración del presidente Donald Trump para finalizar el recuento antes de fin de mes.

El supervisor de Pam Roberts, la trabajadora del censo de Indiana, la presionó para que inventara respuestas sobre hogares donde no había nadie.

Roberts acordó hacerlo solo por un día, inventando información sobre unas dos docenas de hogares, antes de negarse a continuar al día siguiente porque creía que estaba mal. Dijo que ingresó respuestas inventadas mientras estaba en su automóvil fuera de las casas, ya que el dispositivo móvil utilizado para la entrada de datos podía rastrear dónde estaba una persona al hacer una entrada.

“No se trata de eso. Si no es veraz, ¿cómo podemos usarlo? " Roberts, que vive en Lafayette, Indiana, dijo en una entrevista.

Cuando se le preguntó sobre las declaraciones de los trabajadores a la AP, la Oficina del Censo dijo que estaba investigando las acusaciones, pero la agencia no proporcionó más detalles.

Los encargados del censo compartieron sus experiencias con AP mientras una coalición de gobiernos locales y grupos de defensa libra una batalla en un tribunal federal sobre la precisión del censo de 2020. Una demanda presentada en California impugnó la decisión del Departamento de Comercio, que supervisa la Oficina del Censo, de acelerar los plazos para que el conteo finalice en septiembre.

La coalición argumentó que la línea de tiempo más corta causaría que las comunidades minoritarias se contabilicen menos en los datos utilizados para determinar la cantidad de escaños en el Congreso en cada estado.

Un juez dictaminó que el conteo podría continuar hasta fines de octubre y que los funcionarios del censo podrían continuar procesando las cifras hasta abril de 2021. Pero la administración Trump apeló a la Corte Suprema de los Estados Unidos, que se puso del lado de la administración y permitió que las operaciones de campo del censo terminaran a mitad de octubre. Un tribunal de apelaciones suspendió la orden del juez en la fecha límite para que los números se utilicen para la representación en el Congreso. Ese tema aún está en litigio.

La coalición que presentó la demanda dijo que la fecha límite se modificó para garantizar que el cómputo numérico se lleve a cabo mientras Trump aún esté en el cargo, sin importar el resultado de la carrera presidencial. Eso garantizaría el cumplimiento de una orden emitida por Trump en julio que busca excluir a las personas que se encuentran en el país ilegalmente de las cifras utilizadas para determinar la distribución de escaños en el Congreso.

La orden de Trump ha sido declarada ilegal e inconstitucional por tres tribunales: en Nueva York, California y Maryland. El Departamento de Justicia está apelando.

Después de la decisión de la Corte Suprema, los gobiernos locales y los grupos de defensa documentaron otros casos en los que los trabajadores del censo recibieron instrucciones de falsificar información o tomar atajos para finalizar el conteo.

Según la ley federal, los empleados de la Oficina del Censo que hagan declaraciones falsas pueden ser multados hasta con $2,000 y encarcelados por hasta cinco años. Pero los trabajadores del censo rara vez son procesados ​​por falsificación de las respuestas del censo, ya que la Oficina del Censo está más preocupada por identificar el fraude y corregir los errores que por perseguir sanciones legales, dijo Terri Ann Lowenthal, ex miembro del personal del Congreso que se especializa en el censo.

Durante el censo de 2010, dos gerentes de una oficina del censo de Brooklyn fueron despedidos por ordenar a los trabajadores que falsificaran cuestionarios, lo que requirió que se contaran alrededor de 4,220 hogares. Cada vez que termina un censo nacional, las casas más difíciles de contar "tienden a generar una mayor incidencia de falsificación", dijo la agencia de vigilancia de la oficina, la Oficina del Inspector General, en un informe de 2010.

Para el censo de este año, la Oficina del Inspector General dice que está evaluando la calidad de los datos recopilados.

Hasta ahora, los estadísticos no han descubierto nada que genere señales de alerta, dijo el jueves Ron Jarmin, subdirector de la Oficina del Censo, en una publicación de blog.

Hay indicios tempranos de que la pandemia afectó a las ciudades universitarias y de que un mayor número de personas no respondió a las preguntas sobre su fecha de nacimiento, sexo, raza y origen hispano que en el censo de 2010, dijo Jarmin.

La Oficina del Censo dice que llegó al 99.9% de los hogares de la nación; dos tercios de ellos respondieron en línea, por correo o por teléfono, y un tercio fue contado por los trabajadores del censo.

Arce, en las afueras de Boston, dijo que un gerente del censo la llamó a fines de septiembre para decirle que un supervisor le enviaría algunos casos. Arce preparó un almuerzo, esperando estar en los vecindarios todo el día.

Pero cuando llamó su supervisor, el supervisor dijo que estaría trabajando desde su casa. Luego, el supervisor la guió a través de los pasos que le permitirían anular el software en su dispositivo móvil para poder cerrar los casos de forma remota, lejos de las direcciones en Framingham, Massachusetts, que le habían dado.

Arce dijo que no se sentía bien con lo que estaba haciendo y se opuso, pero le dijeron que los casos debían cerrarse.

Luego se le indicó que fuera al vecindario, que parecía ser mayoritariamente hispano por sus tiendas y restaurantes, y cerró los casos desde su automóvil ingresando en su dispositivo móvil que no podía comunicarse con los residentes de los hogares, a pesar de que no traté de llamar a sus puertas.

El supervisor no respondió a un mensaje de correo de voz enviado el viernes.

En Indiana, Roberts dijo que recibió instrucciones de completar información sobre los hogares incluso si no había hablado con ninguno de los residentes. Su supervisor quería que ella "lo llenara, inventara nombres y lo anotara como una negativa", dijo Roberts. "Hice esto desde fuera de la casa".

Su supervisor no respondió a una consulta por correo electrónico el viernes.

Cerró unas dos docenas de casos de esa manera. Ahora le preocupa que la fe en las cifras del censo de 2020 se vea socavada debido a los recortes.

"No van a confiar en los números si les dijiste que hiciste trampa", dijo.