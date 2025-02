Advierten sobre condiciones de viaje peligrosas en la tarde a causa de la tormenta

Se espera que la tormenta del jueves deje un mucha nieve, hielo y lluvia en Nueva Inglaterra, y los equipos de obras públicas se están preparando.

Los equipos esperan que las condiciones de las carreteras se deterioren rápidamente durante el día de hoy.

El enfoque durante la noche ha sido tratar previamente las carreteras con un sistema de salmuera, para tratar de crear una superficie a la que sea menos probable que la nieve se adhiera. Luego, a medida que caiga la nieve y el aguanieve, los equipos estarán echando sal, arena y arando las carreteras según sea necesario.

“También iniciamos un sistema de salmuera, lo que hace la salmuera es ayudar, un sistema de transporte ayuda a reducir lo que se pega a las carreteras, por lo que hacemos un tratamiento previo con salmuera y eso ayuda a disminuir la cantidad de sal que realmente necesitamos, pero como puede ver en nuestra pila de sal aquí, recibimos entregas ayer y hoy, por lo que estamos listos para esta tormenta”, dijo Jill Lathan, comisionada del Departamento de Obras Públicas de Somerville.

Muchos distritos escolares cancelaron el jueves en previsión de lo traicioneras que se esperan que sean las carreteras desde el mediodía hasta la tarde.

Y si puede trabajar desde casa, podría ser su mejor opción hoy, porque si bien se espera que el viaje matutino sea complicado, se espera que el viaje nocturno sea aún peor.

“Entonces, estamos viendo nieve cayendo por la mañana y luego aguanieve y lluvia helada que harán que las carreteras estén resbaladizas por la tarde, por lo que mañana lo más importante que los conductores deben saber es que deben reducir la velocidad en estas condiciones resbaladizas, darse tiempo adicional "Es importante que los conductores tengan cuidado de cómo acelerar y desacelerar para no perder tracción en estas carreteras resbaladizas y heladas", explicó Jillian Young de AAA Northeast.

Puede hacer su parte dándoles espacio adicional a las máquinas quitanieves y las lijadoras mientras trabajan para limpiar las carreteras y hacerlas seguras.

En cuanto al aire, el aeropuerto de Logan advierte a los viajeros que verifiquen el estado de su vuelo antes de partir. Se espera que el clima provoque demoras.

Due to weather, delays are expected. Passengers are advised to check with their airline on the status of their flight before coming to the airport. Check flight status: https://t.co/uXrtTfTk4B pic.twitter.com/oLwQytWOzc