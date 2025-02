Hombre de New Hampshire es la segunda persona en vivir con un riñón de cerdo

Un hombre de New Hampshire luchó por la oportunidad de recibir un trasplante de riñón de cerdo, y pasó meses poniéndose en forma para ser parte de un pequeño estudio piloto de un tratamiento altamente experimental.

Su esfuerzo dio sus frutos: Tim Andrews, de 66 años, es la segunda persona, de la que se sabe, que vive con un riñón de cerdo. Andrews ya no necesita diálisis, anunció el viernes el Hospital General de Massachusetts, y se está recuperando tan bien del trasplante del 25 de enero que dejó el hospital una semana después.

“Cuando me desperté en la sala de recuperación, era un hombre nuevo”, dijo Andrews a The Associated Press.

La cirugía de Andrews llega en un punto de inflexión en la búsqueda para determinar si los trasplantes de animales a humanos podrían ayudar a aliviar la escasez de órganos humanos donados. Los primeros cuatro trasplantes de órganos de cerdo (dos corazones y dos riñones) fueron de corta duración. Pero el quinto receptor de xenotrasplante, una mujer de Alabama que no estaba tan enferma como los pacientes anteriores, impulsó el campo, prosperando por ahora 2 meses y medio después de un trasplante de riñón de cerdo en NYU Langone Health en noviembre.

Los médicos están pasando de esos experimentos puntuales a estudios más formales. Mientras monitorean la recuperación de Andrews, los médicos de Mass General Brigham tienen permiso de la Administración de Alimentos y Medicamentos para realizar dos trasplantes adicionales en su estudio piloto, utilizando riñones de cerdo editados genéticamente suministrados por la biotecnología eGenesis.

Y United Therapeutics, otro desarrollador de órganos de cerdo editados genéticamente, acaba de obtener la aprobación de la FDA para el primer ensayo clínico de xenotrasplante del mundo. Inicialmente, seis pacientes recibirán riñones de cerdo y, si evolucionan bien durante seis meses, hasta 50 pacientes más recibirán trasplantes.

“Este es un territorio inexplorado”, dijo el Dr. Tatsuo Kawai del Hospital General de Massachusetts, quien dirigió tanto la cirugía de Andrews como el primer trasplante de riñón de cerdo del mundo el año pasado. Pero con las lecciones de la investigación con animales y los intentos humanos anteriores, dijo, “soy muy optimista. Y espero que podamos llegar a la supervivencia, la supervivencia del riñón, durante más de dos años”.

Los científicos están alterando genéticamente a los cerdos para que sus órganos sean más parecidos a los humanos para abordar la escasez de trasplantes. Más de 100,000 personas están en la lista de trasplantes de EEUU, la mayoría de las cuales necesitan un riñón, y miles mueren esperando.

Los riñones de Andrews fallaron abruptamente hace unos dos años, y el abuelo de Concord, New Hampshire, luchó contra la fatiga y las complicaciones de la diálisis. Está en la lista de trasplantes, pero los médicos advirtieron que era una posibilidad remota. Puede llevar siete años o más para que las personas con el tipo de sangre de Andrews encuentren un riñón compatible. Mientras tanto, la gente que recibe diálisis se enferma lentamente (la supervivencia a cinco años es de alrededor del 50 %) y Andrews ya había sufrido un ataque cardíaco.

“He visto mi mortalidad y estaba listo para luchar”, dijo Andrews. Así que le preguntó al Hospital General de Massachusetts si podía recibir un riñón de cerdo en su lugar. “Les dije: ‘Lo que sea, lo haré. Denme una lista de cosas que quieren que haga y las haré’”.

El Dr. Leonardo Riella, nefrólogo de trasplantes del Mass General, dijo que Andrews estaba débil y luchaba contra la diabetes, incluida una úlcera del pie diabético que cicatrizaba lentamente y le impedía caminar. Tendría que ponerse en mejor forma para ser candidato.

Andrews comenzó la fisioterapia y regresó seis meses después, con unos 14 kilos menos y "casi corriendo por el pasillo", recordó Riella. "Era simplemente una persona diferente", así que empezaron a comprobar si calificaba para el estudio piloto.

Una gran duda era la aptitud cardíaca: el primer receptor de riñón de cerdo del Mass General tenía una enfermedad cardíaca subyacente que lo mató. Pero Riella dijo que los exámenes intensos mostraron que el "corazón de Andrews estaba en la mejor forma posible".

Aun así, Andrews estaba un poco nervioso y buscó el consejo de la única otra persona que sabía cómo era un trasplante de riñón de cerdo: la paciente de la NYU, Towana Looney.

"Simplemente oramos juntos y hablamos sobre cómo sería", dijo Andrews sobre sus llamadas telefónicas antes y después de su trasplante. Dijo que Looney le aconsejó “mantenerse fuerte y eso es lo que estoy haciendo”.

Los médicos dijeron que el riñón de cerdo de Andrews se puso rosado y rápidamente comenzó a producir orina en la sala de operaciones, y desde entonces ha eliminado los desechos con normalidad sin signos de rechazo. Andrews pasó la semana después de su alta en un hotel cercano de Boston para controles diarios, pero se espera que regrese pronto a su casa en New Hampshire.

El cirujano de trasplantes de la Universidad de Nueva York, el Dr. Robert Montgomery, dijo que los pacientes como los del estudio piloto del Mass General podrían ser "el punto ideal" para los primeros xenotrasplantes: todavía no están demasiado enfermos por años de diálisis, pero es poco probable que sobrevivan lo suficiente para un trasplante humano.

"Esos son los pacientes para los que realmente tiene sentido que prueben algo diferente", dijo Montgomery. Su hospital es uno de los dos que formarán parte del ensayo clínico de United Therapeutics a finales de este año, que incluirá a pacientes similares.

Es demasiado pronto para saber cómo le irá a Andrews, pero si el riñón de cerdo fallara, Riella dijo que aún calificaría para un trasplante humano y, ahora considerado inactivo en la lista de trasplantes, no perdería su "tiempo de espera" que ayuda a determinar la prioridad.

Andrews ahora quiere regresar a su antigua clínica de diálisis y "decirle a esta gente que hay esperanza, porque no tener esperanza no es algo bueno", dijo.