‘Traumatizados’: padres describen el retiro nocturno de niños por parte del Mass. DCF

Josh Sabey y Sarah Perkins tienen la suerte de reunirse con sus dos hijos.

El 12 de julio, Perkins notó que su hijo Cal, de 4 meses, tenía fiebre alta y vomitaba. Perkins llevó a Cal a la sala de emergencias de Newton-Wellesley, donde el hospital realizó una serie de pruebas. En una radiografía, los médicos descubrieron que Cal tenía una fractura de costilla vieja y casi curada. Esto llevó a un mayor cuestionamiento, específicamente, qué condujo a la fractura.

"No sabíamos cómo sucedió", dijo Sabey. "Hubo una vez que se cayó de una cama y pensamos que tal vez era eso. Y el médico dijo que no era eso".

Las lesiones en bebés sin una historia pueden generar una señal de alarma para los proveedores de atención médica. Según la ley de Massachusetts, los médicos deben informar al Departamento de Niños y Familias si tienen una sospecha razonable de abuso o negligencia infantil.

El Dr. Bob Sege, pediatra de abuso infantil en el Centro Médico Tufts, explica que ciertas lesiones, incluidas las costillas rotas, despiertan de inmediato la sospecha de abuso infantil y pueden desencadenar una evaluación más profunda.

"En términos generales, los bebés son elásticos. Se necesita bastante energía para romper una costilla", dijo Sege. "Ciertos tipos de lesiones en la cabeza, costillas rotas, ciertos tipos de lesiones en las piernas o los brazos son más comunes en el abuso que en los accidentes".

Cuando los padres no tienen una explicación para la lesión de su hijo, Sege dice que puede generar más preguntas.

Perkins y Cal se quedaron en el hospital durante la noche. Por la mañana, Perkins dijo que un trabajador del hospital le dijo que no podía irse legalmente y vio a un oficial de policía afuera de su habitación.

"Cerré la puerta, recogí a Cal e inmediatamente llamé a Josh", recuerda Perkins. Ella le dijo a su esposo: "No creo que vayamos a dejar este hospital con nuestro bebé".

Pero después de más pruebas, interrogatorios y una trabajadora social que visitó a Sabey y a Clarence, de 3 años, en casa, Perkins y Cal pudieron salir del hospital.

"Fue un gran suspiro de alivio", dijo Sabey.

La pareja dijo que contaron la historia en una llamada de Zoom con toda su familia esa noche y se rieron de cómo pensaron que habían reaccionado de forma exagerada. Se fueron a dormir esa noche pensando que la pesadilla había terminado.

Pero luego, en medio de la noche, llamaron a la puerta. Los oficiales de policía de Waltham y los trabajadores sociales de DCF estaban allí para llevarse a sus hijos.

Perkins dijo que no cree que pueda superar ese momento.

"Es devastador", dijo. "Se aprovecha de todas tus peores ansiedades como padre".

Sabey dice que no hubo otro patrón de abuso.

"Había una sola radiografía", dijo. "No teníamos una relación disfuncional, nunca llamaron a la policía. Teníamos comida en la nevera. Así que no había otra razón para sospechar que habíamos abusado de nuestros hijos".

Perkins y Sabey, que son realizadores de documentales, tomaron imágenes de la extracción con teléfonos celulares. El video muestra a los policías explicando que no tienen papeles después de ser interrogados por Sabey, y momentos en los que Clarence llora y dice que no quiere ir.

“Esos niños fueron retirados innecesaria, traumática e injustamente”, dijo la abogada Jennifer Lamanna, quien representó a Perkins y Sabey.

Lamanna ha representado a padres y ex niños en casos de DCF durante más de 20 años.

Ella explicó que cuando un reporte obligatorio se comunica con el Departamento de Niños y Familias para hacer una acusación de abuso o negligencia, completan un informe 51 A según la ley de Massachusetts. El protocolo del DCF es entrevistar a la familia y luego puede abrir una investigación bajo la sección 51B.

En el marco de tiempo de la creación del informe, si un niño se encuentra en una situación de emergencia, DCF puede solicitar una "remoción bajo la B" donde legalmente pueden llevarse a los niños si lo consideran necesario.

“Estas personas están trabajando en las sombras, en la oscuridad”, dijo Lamanna. "Pueden presentarse en su casa en medio de la noche sin papeleo, sin orden judicial alguna, y decir que nos vamos a retirar bajo la B, hemos decidido que existe una emergencia".

El poder de remoción de emergencia existe para lograr que los niños eviten situaciones trágicas en las que algunos niños pueden terminar gravemente heridos o muertos.

"Hay que sacar a los niños de situaciones peligrosas", dijo Lamanna.

Pero ella cree que debería haber más supervisión cuando DCF decide que una expulsión de emergencia es la única opción. Ella pregunta por qué las familias no pudieron ir a la corte primero para explicarle un caso a un juez antes de una expulsión. No se requiere papeleo ni orden judicial para una remoción de emergencia.

"¿Por qué tuvo que hacerse en medio de la noche? ¿Qué sucedió de repente que creó esta urgencia?" preguntó Lamanna.

Cuando se le pidió un comentario, un portavoz de DCF proporcionó a NBC10 Boston su informe del tercer trimestre del año fiscal 22 y esta declaración:

"Debido a los requisitos de privacidad estatales y federales, el Departamento de Niños y Familias no puede confirmar ni negar si una familia está involucrada o no con DCF".

Cal y Clarence primero fueron llevados a un hogar de acogida y luego colocados con los padres de Sabey que llegaron en avión desde Colorado.

Perkins y Sabey esperaron una audiencia en la corte donde un juez determinaría si los niños estarían en riesgo de daño y negligencia si regresaban a casa.

Jay Blitzman, juez jubilado de un tribunal de menores durante 24 años, conoce el impacto duradero de tomar esas decisiones.

"Las eliminaciones son enormemente significativas", dijo Blitzman. "Incluso por un par de días. Cualquier tipo de remoción es traumática".

Él cree que debería haber más controles y equilibrios antes de que DCF retire a un niño de un hogar.

“Quizás se ha hecho más daño que bien en nombre del secreto, y quizás todos nos beneficiemos con una mayor transparencia”, dijo.

Una idea que surgió durante esta investigación de NBC10 es crear una revisión judicial antes de que DCF retire a un niño, al igual que una orden de registro o una situación de orden de restricción. Blitzman calificó la idea de intrigante y algo que apoyaría.

Si un padre pierde la custodia de su hijo, puede impugnar el DCF y la remoción dentro de las 72 horas en una audiencia de custodia temporal cerrada.

La audiencia de Perkins y Sabey en el Tribunal de Menores de Cambridge se llevó a cabo a puerta cerrada durante tres días en agosto.

La pareja se enteró de que es posible que la lesión haya ocurrido después de que la madre de Sabey apretara a Cal cuando pensó que podría caerse. Dicen que no estaban al tanto de este incidente porque Cal no mostró signos de dolor y la madre de Sabey no pensó que fuera importante informarlo en ese momento.

Un juez otorgó a Perkins y Sabey la custodia condicional de sus hijos. Salieron del juzgado con sus hijos en brazos, aliviados.

"Estoy emocionada de acurrucarme con mis hijos", dijo Perkins, con la mano en el corazón.

Según el informe trimestral de 2022 del DCF, alrededor del 60% de los padres se reúnen con sus hijos dentro de un año después de que el DCF los haya expulsado.

"No sabía qué tan rápido podría suceder, qué tan rápido podrían cambiar las cosas", dijo Perkins. "Creo que ha sido uno de los mayores impactos de mi vida".

La pareja se siente increíblemente afortunada de haber tenido los recursos para recuperar a sus hijos. Permanecen bajo investigación del DCF hasta el 31 de octubre.

“Lo más importante que quiero que el público sepa es que esto está sucediendo”, dijo Lamanna. “Te podría pasar a ti”.