Tres hombres acusados ​​de robar más de $7,000 en mercancía enfrentan cargos

La policía de Providence, Rhode Island informó que Keiner Pérez Salas, Howard García y Beickel Arellano fueron arrestados en el Providence Place Mall por presuntamente robar mercancía con valor de miles de dólares.

Ahora, los tres enfrentan cargos de hurto y conspiración, informa WJAR.

Sin embargo, la policía afirma que esta no fue su primera parada.

Se cree que los hombres también están relacionados con múltiples robos en tiendas ocurridos en Garden City, donde se robaron artículos con un valor de $7,000.

"Creo que las tiendas de lujo suelen ser atractivas. Creo que estos ladrones se enfocan en ciertos artículos, como los productos de alta gama que pueden vender en Nueva York o dondequiera que vayan", dijo el coronel Michael Winquist, jefe de policía de Cranston.

Se cree que los hombres forman parte de un grupo sudamericano de robo de tiendas, compuesto por personas que viajan por todo el noreste, robando artículos costosos y luego vendiéndolos.

Las autoridades informaron que se están volviendo más profesionales y que utilizan bolsas forradas con papel de aluminio que ocultan los dispositivos de seguridad de la mercancía. "Muchas de estas tiendas no tienen mucha seguridad, y muchos de estos productos están a la vista, así que pueden robárselos, así que entran sin más", dijo Winquist. "No estoy seguro de si hay otros grupos aquí, pero puedo decirles que esta es una tendencia que está ocurriendo; hay muchos otros grupos, no necesariamente sudamericanos, sino en general, y así es como se lucran".

La policía dijo que los tres hombres son originarios de Venezuela y que existe la posibilidad de que ICE se involucre.

"Supongo que cada vez que arrestamos a alguien y le tomamos las huellas dactilares, el ICE las monitorea y supongo que tomarán algún tipo de medida en su contra", dijo.

Según la policía, se emitió una orden de arresto contra un cuarto hombre que se cree está involucrado en los robos.