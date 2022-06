Tres personas baleadas en New Haven

La policía de New Haven está investigando después de que tres personas fueran baleadas el lunes por la noche.

La policía dijo que recibió una alerta de Shotspotter justo después de las 10 p.m. sobre disparos en Beers Street, entre Edgewood Avenue y Elm Street, y vio un vehículo que huía del área, en dirección al Yale New Haven Hospital.

Un hombre de New Haven de 25 años y una mujer de New Haven de 22 años que habían recibido disparos estaban en el vehículo y fueron tratados por lesiones que no ponen en peligro la vida y se encuentran en condición estable, dijo la policía.

Los oficiales que respondieron a Beers Street encontraron a una mujer de New Haven de 33 años que también había sido alcanzada por disparos y fue transportada al Hospital Yale New Haven, donde se encuentra en condición estable, según la policía.

Los detectives de la Unidad de Delitos Mayores están investigando y la policía está pidiendo a los testigos que aún no han hablado con la policía que llamen a la División de Servicios de Investigación del Departamento de Policía de New Haven al 203-946-6304, para enviar pistas de forma anónima llamando al 1-866-888- TIPS (8477) o envíe un mensaje de texto con la palabra "NHPD más su mensaje" al 274637 (CRIMES).