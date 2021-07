Tres universidades de Rhode Island exigirán vacunación del personal

Tres universidades de Rhode Island requerirán que los empleados estén completamente vacunados al comienzo del semestre de otoño.

La facultad y el personal de la Universidad de Brown, la Universidad de Bryant y la Universidad de Salve Regina deben presentar su comprobante de vacunación antes del semestre, según reporta WJAR.

Las restantes instituciones de educación superior, según sus sitios web, no requieren vacunas para el personal o no lo han indicado: Community College of Rhode Island, Johnson and Wales University, New England Institute of Technology, Providence College, Rhode Island College, Rhode Island School of Diseño, Universidad Roger Williams y Universidad de Rhode Island.

Las universidades como Providence College, Rhode Island College y CCRI indicaron que están "alentando fuertemente" a los empleados a vacunarse.

Todos los estudiantes universitarios en Rhode Island deben estar completamente vacunados al comienzo del semestre.

Todas las personas que deben vacunarse podrán presentar una solicitud de exenciones médicas o religiosas.