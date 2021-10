Trump respalda a Geoff Diehl en primarias republicanas para gobernador de Massachusetts

El ex presidente Donald Trump intervino en la contienda republicana de Massachusetts para gobernador en 2022, respaldando a un copresidente de su campaña de 2016.

Geoff Diehl se ha postulado para reemplazar al gobernador Charlie Baker, otro republicano, a quien Trump llamó “republicano solo de nombre“ mientras respaldaba a Diehl en las primarias del martes.

"Definitivamente, Baker no es el tipo de persona de American First o Make America Great Again. Geoff Diehl, por otro lado, es un verdadero patriota, un creyente en los bajos costos de energía y nuestra política energética independiente", dijo Trump en un comunicado de prensa.

Diehl, exrepresentante estatal que copresidió la campaña de 2016 de Trump en Massachusetts, anunció su candidatura a gobernador el 4 de julio.

Tanto él como Trump han criticado a Baker, un republicano de centro que ha expresado su oposición a muchas políticas de Trump, así como su oposición infundada a los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 ganadas por Joe Biden, lo que ha llevado a muchas conversaciones privadas entre la Casa Blanca y Beacon Hill.

Baker tampoco apoyó la propuesta de reelección de Trump, aunque no ha dicho si se postulará para un tercer mandato en Massachusetts. Varios demócratas han entrado en la contienda.

Cuando Diehl entró en la contienda, criticó las regulaciones estatales y federales implementadas durante la pandemia de coronavirus y su impacto en las pequeñas empresas. También condenó la participación de Baker en la iniciativa bipartidista de Transporte y clima Iniciativa con otros gobernadores regionales.

Diehl anteriormente se postuló para un cargo estatal en 2018 en un esfuerzo por derrocar a la senadora demócrata Elizabeth Warren. Perdió contra ella por un margen de más de 24 puntos.

Las elecciones generales de Massachusetts en 2022 se llevarán a cabo el 8 de noviembre.