TSA prueba el reconocimiento facial en el Aeropuerto Logan

Antes de que los viajes de verano comiencen en todo su apogeo, un viaje a través de la seguridad en el Aeropuerto Internacional Logan en Boston ya podría parecer un poco diferente para los viajeros.

TSA está probando una nueva tecnología para mejorar la seguridad, pero también plantea algunas preocupaciones sobre la privacidad. Logan es uno de los 16 aeropuertos que prueban cámaras de reconocimiento facial.

¿Entonces, cómo funciona?

La TSA dice que los pasajeros se acercan a la cámara, escanean su identificación y un agente de la TSA compara esa imagen con su información. Está destinado a ayudar a los oficiales a asegurarse de que los viajeros sean quienes dicen ser.

Los aeropuertos de ciudades como Atlanta, Dallas, Las Vegas, San José y Salt Lake City también participan en el programa piloto, que es voluntario y preciso, según la TSA.

Este tipo de tecnología ha sido criticada antes, no solo por lo que potencialmente se hace con la información que recopila, sino también porque ha sido inexacta en el pasado por estar sesgada contra algunos grupos de personas donde las cámaras no reconocen ciertos tipos de rostros.

"También desea garantizar que las personas puedan decidir no usarlo y optar por participar, de modo que las personas realmente decidan usarlo en lugar de tener que optar por no", dijo Jeramie Scott, del Electronic Privacy Information Center. "Y las personas que deciden no usarlo, se aseguran de que no se vean afectadas negativamente con filas extremadamente largas o con un proceso de espera para pasar un control de seguridad".

No todos los viajeros que pasan por uno de los aeropuertos participantes se encontrarán necesariamente con este programa piloto, ya que no se encuentra en todos los puntos de control de la TSA.