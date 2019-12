Tu guía para el First Night Boston 2019

First Night Boston es una gran celebración con esculturas de hielo, fuegos pirotécnicos, música y más.

El evento comienza el mediodía del 31 de diciembre. Telemundo Boston transmitirá en vivo First Night Boston desde las 11 p.m. hasta las 12:30 a.m.

First Night Boston también estará disponible en vivo en TelemundoNuevaInglaterra.com y la aplicación gratuita Telemundo Nueva Inglaterra a partir de las 11 p.m. hasta las 12:30 a.m. y en las aplicaciones gratuitas de NBC10 Boston y necn desde las 6 p.m. a las 12:30 a.m.

First Night First Day 2019 es gratis y para todo público.

La mayor parte del entretenimiento y las atracciones especiales se centrarán en Copley Square, con artistas locales y actuaciones musicales que abarcan diferentes culturas y fantásticas esculturas de hielo.

El calendario completo de eventos estará disponible aquí a medida que el evento se acerque.

El popular desfile se llevará a cabo a las 6 p.m. desde Copley Square hasta Boston Common, seguido de una exhibición de Family Fireworks a las 7 p.m.

Antes de la medianoche, habrá una "cuenta regresiva en Copley" con música en vivo seguida de un espectáculo de pirotecnia para recibir el Año Nuevo. También habrá fuegos artificiales de medianoche sobre el puerto de Boston.

Cierres de calles: Dartmouth Street estará cerrada desde St. James hasta Boylston desde el 31 de diciembre hasta el 1 de enero. Trinity Place y Blagden Street permanecerán cerradas el 31 y el 1°. Boylston Street estará cerrada de 5:30 a 7 p.m. el 31 a lo largo de la ruta del desfile de Dartmouth Street al Boston Common.

Transporte público: se puede llegar a Copley Square tomando el metro MBTA o el tren de cercanías. Las siguientes paradas se encuentran a 20 minutos a pie de la plaza Copley:

• Green Line: Copley Square Station

• Orange Line: Back Bay Station

• Red Line: Park Street Station

To plan your trip, visit www.mbta.com.

Estacionamiento: Estacionamiento pago está disponible en los siguientes garajes de la zona:

• 200 Clarendon St. Garage

• Back Bay Garage

• Copley Place Garage

• Prudential Center Garage

• Dartmouth Street Garage

• Impark at 131 Dartmouth St.

Para preguntas envía un correo electrónico a info@firstnightboston.org.