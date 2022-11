Último adiós a bombero de New Haven que perdió la vida en accidente

El bombero de New Haven de 27 años que murió en un accidente en la Interestatal 91 a principios de este mes mientras estaba fuera de servicio, recibirá su último adiós este martes, cuando se realice su funeral.

Thomas Mieles se unió al Departamento de Bomberos de New Haven en enero de 2022 y sirvió en el vecindario donde creció y vivió como miembro de Engine 10 en la Estación de Bomberos de Lombard en Fair Haven.

“Este es un día triste y solemne para la Ciudad de New Haven y el Departamento de Bomberos de New Haven. El bombero Mieles era de New Haven y acababa de comenzar el trabajo de sus sueños y una carrera prometedora como bombero, sirviendo a la comunidad en la que vivía y amaba”, dijo el alcalde de New Haven, Justin Elicker, en un comunicado.

“La Ciudad de New Haven continúa extendiendo sus más profundas condolencias a la familia Mieles y llora con ellos durante este tiempo de luto y pérdida, y agradecemos al bombero Mieles por su servicio como uno de los más valientes de New Haven”. El funeral se llevará a cabo en la iglesia St. Francis en Ferry Street en New Haven desde las 11:00 a.m. y Mieles descansará en el cementerio All Saints en North Haven.