Último adiós a uno de los agentes baleados en Bristol

El tráfico en el área de Bristol y Plymouth pudiera estar complacido durante este miércoles, con el inicio los actos de velatorio del oficial Alex Hamzy, quien murió en una balacera en Bristol ocurrida la semana pasada.

El horario será desde el mediodía hasta las 8:00 p.m. en el Lyceum Banquet Hall en Terryville. La Policía Estatal de Connecticut dijo que parte de la Ruta 6 se cerrará.

A partir de las 9:00 a.m., la carretera estará cerrada desde North Main Street hasta la ruta 72 en Bristol. La Policía Estatal dijo que el cierre de la carretera no afectará las operaciones de los autobuses escolares ni la recogida de los padres.

Las empresas de la zona solo serán accesibles a pie y se pide a las personas que asistan al velatorio que no se estacionen en las vías locales.

Cualquiera que quiera asistir debe estacionarse en Terryville Fairgrounds en Town Hill Road. Desde allí, los asistentes serán transportados en autobús hacia y desde el Lyceum Banquet Hall.

El alcalde de Plymouth está instando a las personas que conducen en la ciudad a ser pacientes y mantenerse alejados de las carreteras si es posible.

“Será un día muy difícil para muchos, les pido a los residentes que sean pacientes con el tráfico que veremos. Manténgase fuera de las carreteras si es posible y siga las instrucciones si planea asistir. NO intente encontrar una calle lateral u otro estacionamiento en la ciudad más cerca del centro. El tráfico será muy difícil de manejar durante este evento, así que ayude a las fuerzas del orden público, siga las instrucciones y sea paciente", publicó el alcalde en Facebook el martes.

El sargento Dustin DeMonte también murió después del tiroteo.

Las escuelas públicas de Bristol dijeron que cerrarán el viernes debido al funeral conjunto planeado para DeMonte y Hamzy.

Los servicios funerarios para DeMonte y Hamzy se llevarán a cabo en Pratt and Whitney Stadium en Rentschler Field en East Hartford. El servicio comenzará a las 11:00 a.m., pero se solicita a las personas que deseen asistir que lleguen antes de las 9:30 a.m.

Hamzy y DeMonte fueron ascendidos póstumamente. DeMonte fue ascendido a teniente y Hamzy fue ascendido póstumamente a sargento.

Para saber cómo puede ayudar a la familia de ambos oficiales, haga clic aquí.