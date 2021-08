Últimos modelos muestran la tormenta tropical Henri girando hacia el oeste. Esto es lo que eso significa para Nueva Inglaterra

Hace un día, las modelos proyectaban a Henri directamente al este de Massachusetts: directamente de New Bedford, a Boston y saliendo al Golfo de Maine a través de Portsmouth, New Hampshire. Si bien no es un escenario apocalíptico con un huracán de categoría 1, habría sido parecido al impacto del huracán Bob en 1991.

Hubo un avance rápido el viernes por la noche, cuando tres modelos tomaron una curva hacia el oeste y mostraron un impacto directo en la ciudad de Nueva York el domingo por la tarde.

Claramente a años luz de distancia.

Sigue la trayectoria de Henri con nuestro radar interactivo:

¿Cómo pueden estar tan equivocados? ¿No están mejorando los modelos?

Antes que nada esta no es una simple tormenta. La respuesta corta es que los sistemas tropicales están dirigidos por vientos inconstantes. Y se mueven fácilmente en una dirección u otra por los cambios en esos vientos a lo largo del tiempo. Seguir un rumbo en una determinada dirección no garantiza que continuará en esa dirección ad infinitum.

Entonces, la conclusión es que podemos alejarnos de los efectos directos del huracán (localmente) y buscar algún tipo o combinación de marejada ciclónica, bandas de lluvia tropical, rachas (pero rara vez dañinas) y sol.

Sí. Dije sol, durante un huracán.

Nuestro sistema meteorológico responsable del desplazamiento hacia el oeste es un sistema de baja presión sobre Pensilvania. Imagínese esto como el remolino en la corriente. Henri es la hoja. La hoja rodea el remolino, pero no cae en el centro. Y esa es la simple metáfora de la circulación que dirige a Henri. Esta presión está halando a Henri, pero nunca lo envuelve realmente. Eventualmente, el remolino expulsará la hoja y flotará corriente abajo. Eso sucede el lunes, cuando Henri se aleja como una depresión tropical mucho más débil.

Sin embargo, no nos vamos a quedar libres de culpa. Todavía existe el problema de las bandas de lluvia, que podrían producir lluvias breves e intensas y la más mínima posibilidad de tornados rápidos. Esto sucedió con Fred, y puede suceder y sucede lejos del centro de huracanes y tormentas tropicales.

También está el problema de la marejada ciclónica, que todavía está pendiente en todo el Cabo y las islas y en cualquier costa orientada al sur. La marea astronómicamente alta tampoco ayuda. Esperamos un aumento de 3 a 5 pies en algunos lugares.

Las ráfagas de viento también serán un problema. Algunas ráfagas podrían superar las 40 a 50 mph en ocasiones, predominantemente en la orilla del agua. Los suelos saturados de agua pueden hacer que los árboles se desarraiguen fácilmente a esas velocidades, por lo que es posible que se produzcan algunos cortes de energía, aunque no creo que sean salidas de larga duración.

Todavía queda mucho camino por recorrer y muchas preocupaciones para el día siguiente. Vuelva a consultar con frecuencia para obtener actualizaciones y mantenga cargados esos dispositivos que funcionan con batería.