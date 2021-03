Un año en la pandemia: afectada la salud mental de jóvenes universitarios

Hace un año, las universidades desalojaron urgentemente sus campus, lo que cambió la vida de los estudiantes universitarios en todo el país. Un nuevo estudio muestra cómo ese movimiento repentino afectó su salud mental.

Los estudiantes que se vieron obligados a mudarse durante la primavera tenían más probabilidades de reportar síntomas de aflicciones, soledad y ansiedad generalizada relacionados con el COVID-19 que los estudiantes que no lo hicieron, según una investigación del Brigham and Women's Hospital, la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Boston y McLean Hospital.

El estudio encuestó a 791 estudiantes de pregrado y posgrado, entre el 9 de abril y el 4 de agosto de 2020. Los hallazgos fueron publicados en el Journal of Psychiatric Research el mes pasado.

Bridget Donohue, ahora estudiante de último año en Boston College, dijo que nunca podría haber anticipado el giro discordante de los eventos durante su tercer año.

"Fue estresante", dijo Donohue. "De hecho, tuvimos las vacaciones de primavera la semana en que aparecieron los casos de COVID".

Poco después, Donohue recibió un correo electrónico de la universidad de que el campus estaba cerrando. Tenía un día para salir.

"Hubo muchas despedidas entre lágrimas y fue impactante", dijo Donohue. "Tuve que empacar todo mi apartamento en 24 horas".

Donohue es una de los millones de estudiantes universitarios que estuvieron entre los primeros en verse afectados por los cierres de COVID-19. El impacto que tuvo en la salud mental de los estudiantes ahora está siendo cuantificado por investigadores locales en este último estudio.

Aproximadamente un tercio de los encuestados debían abandonar el campus, y aproximadamente el 80% necesitaba completar la mudanza en una semana. De los 264 estudiantes que se trasladaron, aproximadamente el 40% declaró que dejaron pertenencias personales valiosas.

Estos estudiantes eran más propensos a informar preocupaciones relacionadas con COVID-19, dolor y síntomas de depresión, ansiedad generalizada y síntomas de trastorno de estrés postraumático (TEPT), incluso cuando se tienen en cuenta los mismos predictores de salud mental descritos anteriormente.

La asociación entre preocupaciones de salud mental y dejar atrás pertenencias personales, que podrían incluir medicamentos u otros artículos esenciales, fue particularmente sorprendente para los investigadores, incluida la autora correspondiente, la Dra. Cindy Liu, de los Departamentos de Medicina y Psiquiatría Pediátrica del Recién Nacido en Brigham.

“Una de las cosas que evaluamos fueron sus preocupaciones sobre COVID; ya sea que estuvieran en riesgo o no, tienen problemas para obtener recursos ", dijo Liu." Resulta que aquellos que lo hicieron mostraron estas tasas elevadas, incluidos niveles más altos de depresión y síntomas relacionados con el TEPT ".

Los estudiantes universitarios y aquellos con ayuda financiera fueron los más afectados, muestra el estudio.

"Los adultos jóvenes muestran una tasa más alta de depresión y ansiedad que todos los demás grupos de edad", dijo Liu.

Donohue tenía ciertas expectativas para su experiencia universitaria. Pero dijo que se siente insegura, incluso ahora que está en su último año.

"Simplemente no sabes cómo manejar las cosas en cierto punto y simplemente crea mucho más estrés", dijo Donohue. "Trabajé cuatro años para obtener este título y no sé si podré caminar por el escenario para obtener mi diploma. Creo que me va a dejar sintiéndome como perdida en cierto aspecto de mi experiencia universitaria. Creo que también me hizo darme cuenta de que mucha gente lo pasó peor".

El estudio está en curso, según Liu, a medida que los investigadores continúan dando seguimiento a los estudiantes sobre su progreso. A medida que los campus vuelvan a abrir, las universidades deben hacer de la salud mental de los estudiantes una prioridad, dijo Liu.