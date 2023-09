Un muerto y dos heridos en tiroteos no relacionados en New Haven

Una persona murió y otras dos resultaron heridas después de tres tiroteos ocurridos por separado entre el lunes por la noche y el martes por la mañana, según la policía de New Haven.

El primer tiroteo ocurrió poco antes de las 9:29 p.m. del lunes en Woosley Street y la policía dijo que las heridas de la víctima no ponen en peligro su vida.

Los agentes que acudieron a un informe de un tiroteo encontraron la escena del crimen en la entrada lateral de una residencia y momentos después dejaron a la víctima en el Hospital Yale-New Haven en York Street, dijo la policía.

Dijeron que la víctima recibió un disparo de alguien en otro vehículo después de que se intensificara una acalorada discusión.

La policía encontró un casquillo de cartucho disparado al otro lado de la calle de la residencia y la Oficina de Identificación procesó la escena y recogió el casquillo.

Mientras los oficiales estaban en el Hospital Yale-New Haven alrededor de las 10:45 p.m. del lunes, por un incidente no relacionado, una víctima de un disparo entró y dijo que alguien que había conocido en línea lo había atraído al área de Chapel Street y Ella T. Grasso Boulevard y había tratado de robarle.

La policía dijo que las heridas de la víctima no ponen en peligro su vida.

No encontraron el vehículo de la víctima y dijeron que los investigadores no encontraron evidencia en el lugar, nadie llamó para reportar un tiroteo y no encontraron testigos.

La policía de New Haven se enteró por la policía de Bridgeport de que hubo un tiroteo en su ciudad alrededor de las 9:45 p.m. Según la policía de New Haven, cualquier posible conexión entre los dos incidentes sigue sin estar clara.

El tercer tiroteo ocurrió poco después de la 1:30 a.m. del martes.

La policía dijo que los agentes encontraron a Leron Vaughn, de 29 años, de New Haven, después de que ShotSpotter detectara alrededor de cinco balas en la cuadra 400 de Winthrop Avenue alrededor de la 1:35 a.m. y varias personas llamaron al 911 para informar que una persona había recibido un disparo.

Vaughn fue encontrado detrás de un Infinity blanco y murió en el Hospital Yale-New Haven.

Los testigos dijeron a la policía que vieron a dos personas sospechosas corriendo hacia el norte por Winthrop Avenue.

Se trajo un perro policía, pero los investigadores no encontraron a las personas que huyeron.

Los detectives están revisando imágenes de negocios cercanos mientras investigan.

La policía pide a cualquier persona que haya visto los tiroteos o que tenga información que pueda ser valiosa para los investigadores que llame a los detectives al 203-946-6304 o a la línea de información anónima del departamento al 866-888-TIPS (8477).