Un muerto y un herido tras tiroteo en Randolph el 4 de julio

Un hombre murió y otro resultó gravemente herido después de un tiroteo el 4 de julio frente a un country club en Randolph, Massachusetts.

La policía bloqueó un estacionamiento cerca del Mojitos Country Club mientras investigaban el tiroteo, que ocurrió alrededor de las 8 p.m. del lunes.

Dos víctimas con heridas graves fueron trasladadas de urgencia a un hospital de Boston, donde un hombre fue declarado muerto. El otro estaba siendo tratado por lesiones potencialmente mortales el lunes por la noche, según la oficina del fiscal de distrito del condado de Norfolk, Michael Morrissey.

Las autoridades no dieron a conocer los nombres de las víctimas. No hubo noticias sobre posibles sospechosos o arrestos, pero la policía y el fiscal dijeron que no se conoce ninguna amenaza continua para la comunidad en este momento.

Se podía ver gente parada alrededor del área el lunes por la noche con toallas y globos. Detectives de la policía estatal y local estaban realizando entrevistas el lunes por la noche con testigos que se encontraban en el área en el momento del tiroteo, dijo el fiscal de distrito.

El área inmediata que rodea a 44 Mazzeo Drive se cerró al tráfico luego del tiroteo, y la policía advirtió a los residentes que habría una presencia policial significativa mientras continúa la investigación.

La policía de Randolph fue asistida en la escena por la Policía Estatal de Massachusetts, además de personal de Braintree, Milton, Stoughton, Holbrook, Weymouth y Avon.

Mojitos Country Club está ubicado justo al lado de la autopista, frente a Showcase Cinemas en Randolph.

Cualquier persona que tenga información sobre este tiroteo debe comunicarse con el Departamento de Policía de Randolph al 781-963-1212.

La oficina del fiscal del condado de Norfolk está liderando la investigación, que está activa y en curso.