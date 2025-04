Un oficial de policía de Rhode Island dispara contra hombre que lo embistió con un auto

Un agente de policía en Johnston, Rhode Island, disparó a un hombre que lo embistió con un auto en una gasolinera la noche del sábado.

Según WJAR, el tiroteo se produjo alrededor de las 11:30 p. m. del sábado, cuando la policía de Johnston respondió a un reporte de disturbios en una gasolinera Shell en la avenida Hartford. Un testigo llamó al 911 para informar que había una discusión entre un hombre y una mujer.

La policía de Johnston informó que el conductor pisó el acelerador cuando el agente se acercó al coche, hiriéndolo. El agente disparó varias veces contra el conductor.

El hombre de 28 años que recibió el disparo fue trasladado al Hospital de Rhode Island en Providence y se espera que sobreviva.

"No creo que la policía tuviera derecho a dispararle", dijo el padre del hombre, David Peterson. "Quiero ver este video. Quiero ver a mi hijo atropellar a un policía porque sé que mi hijo no atropelló a un policía. Él no haría eso".

Peterson dijo que su hijo ya había sido arrestado antes, pero que últimamente se encontraba mejor.

"Ha estado trabajando todos los días. Se ha esforzado al máximo", dijo Peterson. "Simplemente no es justo lo que le están haciendo".

El agente de policía de Johnston sufrió heridas leves y también fue trasladado al hospital para recibir tratamiento.

El tiroteo está siendo investigado por la Policía Estatal de Rhode Island y la Fiscalía General de Rhode Island.