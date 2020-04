El contenido siguiente ha sido creado en colaboración con Hartford HealthCare. Este contenido no representa las opiniones del equipo editorial de las estaciones de Telemundo. Haz clic aquí para conocer más sobre Hartford HealthCare.

Hay una cosa que tenemos clara sobre COVID-19: estamos frente a un territorio desconocido para todos nosotros. Más allá de eso, hay confusión: ¿Cómo evitamos la enfermedad? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué hacemos si creemos que lo tenemos? Después de todo, parece que los expertos y los líderes cambian constantemente sus consejos.

A pesar de eso, esto es lo que sabemos en estos momentos. A continuación, la Dra. Ann Palmer, médica del departamento de Enfermedades Infecciosas de Hartford HealthCare, nos brinda información valiosa sobre cómo lidiar con el virus para cuidarnos a nosotros mismos, nuestras familias y nuestras comunidades.

¿Cómo proteger a mi familia y a mí?

"Lo más importante es no entrar en pánico y seguir las pautas del CDC", dice Palmer. “Sé que escuchas esto constantemente, pero por favor, lávate las manos. No podemos enfatizarlo más”. También debemos evitar tocar nuestras caras, ya que el virus se transmite a través de gotas de saliva que no podemos ver. Cuando hablamos, estamos constantemente emitiendo estas gotas. Y si nos tocamos la cara, los ojos y la nariz, aumentamos las posibilidades de absorber y contraer el virus. "Sé que es difícil para nosotros, como hispanos, mantener una distancia porque somos extremadamente efusivos y afectuosos y queremos saludar, abrazar, besar. Pero debemos abstenernos de hacerlo en estos momentos". Y, como las autoridades nos siguen recordando, es importante que nos quedemos en casa. De esta manera, te proteges a ti mismo, a tu familia y a tu comunidad de ser expuestos.

¿Me puedo hacer la prueba?

Los sistemas de atención médica en todo el estado están trabajando con laboratorios privados para realizar las pruebas COVID-19. Se han abierto centros de pruebas drive-through en varios lugares que permiten que los pacientes con síntomas y que hayan tenido una posible exposición se sometan a pruebas sin tener que salir de sus vehículos. Para hacerse la prueba, los pacientes deben ser referidos por un médico y recibir una cita. "El COVID-19 se diagnostica a través de un hisopo (swab), de forma muy similar a la forma en que analizamos el virus de la influenza", dice Palmer. “El hisopo se inserta a través de la nariz y tomamos dos muestras: una de la nariz y otra de la boca. Luego enviamos las muestras al laboratorio”.

¿Cuáles son los síntomas que debo tener en cuenta?

Tos seca, fiebre baja y alta y dolores musculares. Algunos pacientes también han dicho que perdieron el sentido del olfato y el gusto. El síntoma por el que tenemos que estar más pendientes es si alguien empieza a tener dificultades para respirar. Recuerda, la mayoría de personas que contraen el virus desarrollarán solo síntomas leves a moderados que no requerirán hospitalización.

¿Quiénes son los pacientes de alto riesgo y cuándo deben buscar atención?

Los pacientes de alto riesgo incluyen a los ancianos, así como a las personas con asma, enfermedad pulmonar, aquellos que han tenido neumonía, enfermedad cardíaca, enfermedad renal y diabetes, y que tienen un sistema inmune comprometido o se han sometido recientemente a un tratamiento contra el cáncer. La mejor manera de saber cuándo un paciente de alto riesgo debe buscar atención es consultar con un médico que los conozca y esté familiarizado con su historial médico.

¿Qué hago si alguien en casa comienza a mostrar síntomas?

Lo primero que debes hacer es comunicarte con tu médico de cabecera. La mayoría de los médicos y consultorios están tomando citas por teléfono o por videollamadas. Si algún miembro de tu familia comienza a sentirse mal en casa, evita ir a la sala de emergencias. Es muy importante llamar a tu médico y no presentarte en el consultorio; pues si tienen el virus, pondrán a otros en riesgo. Tu médico decidirá si necesitan hacerse la prueba.

¿Qué debo hacer si alguien en casa es diagnosticado con el virus?

Si se diagnostica a un miembro de la familia, el CDC recomienda aislar a esa persona en una habitación. "Deben tener un contacto mínimo con el resto de las personas que viven en esa casa", dice Palmer. "Esa persona debe tener sus propios utensilios y su propio baño si es posible". Quienes tengan a alguien enfermo en casa deben recordar lavarse las manos constantemente y limpiar las superficies con las que esa persona entra en contacto: todos los estantes, mesas, sillas, utensilios, el baño.

¿Cuándo es hora de ir al hospital?

Debe estar atento a las señales de emergencia de COVID-19. De acuerdo con las pautas del CDC, si el paciente tiene problemas para respirar, dolor persistente o presión en el pecho, comienza a mostrar confusión o labios o cara azulada, debes buscar atención médica de inmediato. Pero no olvides ponerte en contacto con tu médico de cabecera.

¿Cuándo estará disponible una vacuna?

"Es un trabajo en progreso", explica Palmer. “Los Institutos Nacionales de Salud están trabajando activamente para desarrollar una vacuna para COVID-19. Nos han dicho que tomará más o menos un año para que se desarrolle la vacuna y unos meses más para que pueda administrarse al público".

Si tú o un miembro de tu familia necesita asistencia médica llama a tu proveedor de atención médica para recibir orientación o programar una visita virtual. ¿Tienes más preguntas sobre COVID-19? La línea directa del Centro de Comando Clínico COVID-19 de Hartford HealthCare, atendida por profesionales de la salud, ahora está disponible para la comunidad las 24 horas 833.621.0600. Para obtener más información, haz clic aquí.