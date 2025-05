Un robo de identidad casi deja sin licencia a un televidente

Tramitar su licencia de conducir fue una odisea de años para Carlos Pérez, uno de nuestros televidentes en Danbury, Connecticut.

Pérez indica que fue al Departamento de Motores de Connecticut, donde le indicaron que no podía tramitar su licencia ya que tenía cuentas pendientes en Nueva Jersey.

"Salía la licencia suspendida, estaba debiendo como cuatro tickets y no era yo el que hice ese problema". Explica Carlos, quien asegura que nunca ha vivido, ni conducido en Nueva Jersey. Por lo que fue al estado jardín, y habló con las autoridades para aclarar la confusión.

"El fiscal me dijo 'hacete cargo porque no hay otro'. Te haces cargo y arreglamos el problema". Dice Carlos, quien se presentó a corte y pagó cuatro multas que asegura él no cometió, todo con la intención de tramitar su licencia de conducir en su estado de residencia, Connecticut.

Sin embargo, cuando se presentó nuevamente en el Departamento de Motores, fue notificado de un segundo problema, su licencia aparecía suspendida ahora, en Nuevo México.

De acuerdo con Carlos, al igual que en Nueva Jersey, el Departamento de Vehículos de Nuevo México, insistía en que era su responsabilidad.

Carlos asegura que nunca ha puesto un pie en Nuevo México, por lo que para demostrar que se trataba de un error, él envió toda su información personal, no obstante la respuesta era la misma: su licencia esta suspendida.

Durante dos años, Carlos intentó limpiar su nombre en Nuevo México, él hasta contempló viajar a ese estado pero temía fracasar.

"En Nuevo México, yo no puedo ir hacer nada ¿que voy a hacer? Solo pensando en buscar ayuda".

Carlos llamó a Telemundo Nueva Inglaterra Responde y nos explicó su problema, nosotros nos pusimos en contacto con el Departamento de Vehículos de Nuevo México, ellos nos pidieron el supuesto número de licencia de Carlos en Nuevo México o cualquier otro documento que lo ligue a ese estado.

Nosotros le explicamos que Carlos, nunca ha estado en Nuevo México, por lo que no tiene un número de licencia. Tras una búsqueda exhaustiva, ellos confirmaron, que Carlos no existe en su sistema.

Así que nuestro siguiente paso fue solicitar al Departamento de Vehículos una carta estableciendo que Carlos no tiene suspensión o revocación de licencia en ese estado.

Al presentar tal carta y cumplir con los requisitos de manejo, Carlos pudo por fin tramitar su licencia.

"Para mí ha sido un excelente trabajo lo que han hecho y sí, claro, yo voy a recomendarle otra persona que necesite, pues yo voy a recomendarles a Telemundo, que llamen". Puntualizó Carlos.

Carlos no sabe quien es la persona que cometió las infracciones en Nuevo México y Nueva Jersey.

En caso de ser víctima de robo de identidad, lo más importante es actuar rápido, notifique al departamento de licencias, a la policía, también se recomienda monitorear sus cuentas, notificar a su banco, e incluso congelar su crédito.

Para realizar una queja en nuestra línea de ayuda al consumidor, Telemundo Nueva Inglaterra Responde, puede llamar al 855-622-1000 y dejar un mensaje de voz con una descripción breve de su caso, y su información de contacto. Le devolveremos la llamada en por lo menos 24 horas. Para agilizar el proceso, puede llenar el formulario en línea.