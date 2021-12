Un vistazo a la trayectoria de la nieve del miércoles

El tiempo invernal se dirige hacia nosotros y afectará a la región el miércoles. Antes de la tormenta, las nubes aumentarán y espesarán el martes por la noche y las temperaturas bajarán a los 20 y 30 grados de norte a sur.

Las ráfagas de chubascos de nieve dispersos se desarrollarán de media a última hora de la mañana del miércoles, principalmente en el oeste y norte de Nueva Inglaterra, y pueden desempolvar las carreteras en algunos lugares, particularmente desde el centro de Vermont hasta el oeste de New Hampshire y el oeste de Massachusetts.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Desde el mediodía hasta las primeras horas de la tarde, las ráfagas de nieve serán muy impredecibles, aunque se prevée un área de nieve ligera a moderada más estable al anochecer.

El "pico" de la tormenta, por así decirlo, será aproximadamente de 6 a 10 p.m.; espere tránsito resbaladizo, acumulación ligera en las carreteras y visibilidad reducida. Salga con tiempo para llegar a su destino.

Habrá una línea de lluvia / nieve que se establecerá en el sureste de Massachusetts. Serán principalmente gotas de lluvia hasta altas horas de la noche, cuando las temperaturas bajan un poco, lo que permite que la lluvia se convierta en nieve, acumulando capas dispersas en superficies cubiertas de hierba y más frías.

En general, todavía parece una capa general de 2 pulgadas para muchos de nosotros, aunque vale la pena señalar que algunas bandas localizadas pueden establecerse desde el sureste de New Hampshire hasta la costa sur de Maine. Hemos resaltado esto en el mapa de acumulación con "más de 3 pulgadas localizadas". No me sorprendería ver que algunos puntos en esas áreas (o cerca) recojan 4 pulgadas, 5 pulgadas o incluso cantidades aisladas de 6 pulgadas.

Para el jueves todo estará listo, aparte de algunos chubascos de nieve cuesta arriba de Green Mountain; los máximos estarán entre los 30 y los 40.

El viernes por la mañana contará con una mezcla ligera de invierno principalmente al norte y al oeste de Boston, lo que podría crear carreteras resbaladizas para quienes viajan temprano por la mañana, así que tenga cuidado. En realidad, es una señal de que el aire suave retrocede en nuestra dirección.

Los máximos subirán a alrededor de 60 el sábado, aunque esperamos algunas lloviznas intermietentes. Un frente frío se extiende desde el sábado por la noche hasta el domingo por la mañana, enfriándonos un poco hasta casi 50 el domingo.

El patrón meteorológico de la próxima semana parece bastante tranquilo, con cielos despejados y máximas cercanas o ligeramente por encima de lo normal.

Sigue la trayectoria de las tormentas más cercanas en tu comunidad con nuestro radar interactivo:

Mantente al tanto sobre las condiciones del tiempo y sigue las alertas meteorológicas con el equipo de Primera Alerta de TELEMUNDO NUEVA INGLATERRA. Descarga el app para iPhone aquí y para Android aquí.